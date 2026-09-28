سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، از ترمیم خلأ‌های سابقه بیمه‌ای با پرداخت هزینه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسین محمدی، با تشریح مجموعه‌ای از اقدامات و اصلاحات سازمان تأمین‌اجتماعی برای حمایت از کارفرمایان و فعالان اقتصادی، گفت: می‌خواهیم روابط خود را از روابط بدهکار و بستانکار با کارفرمایان و فعالان اقتصادی به رابطه‌ای هم‌آفرین و منجر به توسعه در حوزه اشتغال و تولید تغییر دهیم.

وی با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت درباره بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان، افزود: بر اساس اصلاحات پیشنهادی در آیین‌نامه مربوط به بند «ب» ماده ۷ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و حمایت از توان تولیدی و خدماتی، چنانچه کارفرمایان با توجه به دلایل خارج از اختیار خود، از جمله حوادث و شرایط جنگی، و با در نظر گرفتن سوابق خوش‌حسابی، مورد موافقت سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند، در صورت پرداخت اصل مطالبات می‌توانند از بخشودگی تا ۶۰ درصد جرایم برخوردار شوند.

وی ادامه داد: اگر این اتفاق رخ دهد، فرصت خوبی برای فعالان اقتصادی خواهد بود که در پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده‌اند.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی همچنین از راه‌اندازی سامانه رفع محدودیت حساب‌ها به‌صورت خودکار در آینده نزدیک خبر داد و گفت: سیستمی طراحی کرده‌ایم که از هفته آینده رفع محدودیت حساب‌ها را به صورت اتوماتیک انجام دهد؛ به این ترتیب، فرد پس از مراجعه و تسویه حساب، بتواند در همان لحظه حساب خود را از مسدودی خارج کند.

محمدی در ادامه به اصلاحات در حوزه وصول مطالبات و مدیریت فشار نقدینگی کارفرمایان اشاره کرد و گفت: برای وصول مطالبات با استفاده از ابزار‌های مختلف، از جمله اوراق گام، راهکار‌های متنوعی ایجاد می‌کنیم تا کارفرمایان بتوانند در صورت وجود فشار نقدینگی، از این ابزار‌ها استفاده کنند.

وی با اشاره به اجرای بیمه متمرکز در ۶۰ شهرستان بیان کرد: این طرح تا دی‌ماه امسال در کل کشور پوشش داده خواهد شد و از طریق آن، ضرایب پیمان‌ها به صورت مقطوع و قابل محاسبه، پیش از انعقاد قرارداد در شعب اعلام می‌شود.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: این اقدام موجب کاهش رسیدگی‌ها و افزایش پیش بینی پذیری اقتصادی خواهد شد.

محمدی همچنین درباره ترمیم خلأ‌های سابقه بیمه‌ای گفت: اتفاق دیگری که در حال پیگیری است، مربوط به عموم مستمری‌بگیران، کارگران و همه افراد مشمول مقررات سازمان تأمین اجتماعی است تا بتوانند خلأ سابقه قابل قبول بیمه‌ای خود را با پرداخت هزینه مربوط جبران کنند.

وی افزود: در مواردی مانند فاصله بین جابه‌جایی دو شغل که ممکن است دو یا سه ماه حق بیمه فرد پرداخت نشده باشد، در صورت تصویب هیئت امنا، امکان به‌روزرسانی این سوابق برای چندین میلیون نفر فراهم خواهد شد.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: می‌خواهیم روابط خود را با کارفرمایان و فعالان اقتصادی از روابط صرفاً بدهکار و بستانکار به روابطی هم‌آفرین و منجر به توسعه در حوزه اشتغال و تولید تغییر دهیم.

وی در پایان افزود: در حال فراهم آوردن امکانات و تسهیلاتی هستیم که سازمان تأمین اجتماعی نه‌تنها مانع تولید و کار نباشد، بلکه کمک کند کارفرمایان ضمن ایفای تعهدات خود، مسیر اشتغال و حمایت از جامعه کار را نیز پیش ببرند.

منبع: مهر

برچسب ها: تامین اجتماعی ، حق بیمه
خبرهای مرتبط
تأمین اجتماعی: بیمه‌شدگان غیراجباری حق‌بیمه را پیش از پایان ماه پرداخت کنند
بیمه کارگران چندکارگاهی چگونه محاسبه می‌شود؟
پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی و علوم پزشکی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جزئیات تصادف خودروی هایما در جاده هراز پس از انتشار ویدئوی لحظه برخورد در فضای مجازی
راز قتل زن ۴۰ ساله پس از ماه‌ها فاش شد؛ دستگیری قاتل فراری در شمس‌آباد
محکومیت قطعی رسایی به ۱۰ ماه حبس تعزیری
تلاش برای اتصال شبکه مترو تهران به خطوط ریلی حومه ای پایتخت
«صدرا»؛ روایتی تازه از «پلیس قهرمان»/ «بهترین‌ها» معرفی می‌شوند
موادفروشی که سرکرده باند سرقت مسلحانه شد
تأمین کالاهای اساسی مردم جای اغماض ندارد/ بساط برهنگی جمع شود
استخدام افراد دارای معلولیت در ۳۱ استان کشور؛ اعلام زمان ثبت‌نام و آزمون
شناخت دقیق جنگ ترکیبی و اقدام پیش‌دستانه در روایت‌ها
هوش مصنوعی به اتوبوس‌های تهران می‌آید
آخرین اخبار
محمدی: خلأ سابقه بیمه با پرداخت هزینه ترمیم می‌شود
زمان آغاز پرواز‌های حج۱۴۰۶ اعلام شد
جزئیات تصادف خودروی هایما در جاده هراز پس از انتشار ویدئوی لحظه برخورد در فضای مجازی
ستاد حقوق بشر: تحریم‌های هوانوردی آمریکا سلامت مردم ایران را به خطر می‌اندازد
شناخت دقیق جنگ ترکیبی و اقدام پیش‌دستانه در روایت‌ها
در جنگ رسانه‌ای نباید از روایت واقعیت‌ها غافل شویم
ترافیک روان در معابر پایتخت با وجود افزایش حجم سفرها
محکومیت قطعی رسایی به ۱۰ ماه حبس تعزیری
۱.۱ میلیارد یورو از اموال شرکت بازرگانی پتروشیمی شناسایی شد
تلاش برای اتصال شبکه مترو تهران به خطوط ریلی حومه ای پایتخت
بررسی دلایلی که سبب توقیف وسیله نقلیه می‌شوند + فیلم
توقیف موتورسیکلت در صورت عدم استفاده از کلاه ایمنی + فیلم
بررسی قانون برخورد با راننده‌ای که گواهینامه در اختیار ندارد + فیلم
راز برخورداری از آرامش در زندگی + فیلم
لزوم رعایت تعامل دوطرفه در خانواده + فیلم
جایگزینی مناسب برای نصیحت کردن نوجوان + فیلم
۱.۷ میلیون سالمند تحت حمایت کمیته امداد هستند
توقیف۱۴۹۱ خودرو در پایتخت از ابتدای سال/ مهلت ۳ ماهه برای ترخیص وسایل نقلیه رسوبی
تأمین کالاهای اساسی مردم جای اغماض ندارد/ بساط برهنگی جمع شود
تأکید دیوان عدالت اداری بر پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان پیش از ورود به فرآیند قضایی
راز قتل زن ۴۰ ساله پس از ماه‌ها فاش شد؛ دستگیری قاتل فراری در شمس‌آباد
واکنش صحیح والدین نسبت به فرزندی که دچار اشتباه شده است + فیلم
«صدرا»؛ روایتی تازه از «پلیس قهرمان»/ «بهترین‌ها» معرفی می‌شوند
قاضی دهقانی: بخشی از پرونده منافقین به اخذ آخرین دفاع نزدیک شده است
موادفروشی که سرکرده باند سرقت مسلحانه شد
استخدام افراد دارای معلولیت در ۳۱ استان کشور؛ اعلام زمان ثبت‌نام و آزمون
ترافیک نیمه‌سنگین در دو محور منتهی به تهران
۷۰ تا ۸۰ پاساژ بازار تهران هنوز ایمن نیستند/انتقاد از حذف خاموش‌کننده از خودرو‌ها
هوش مصنوعی به اتوبوس‌های تهران می‌آید
آمادگی برای آغاز عمره از نیمه دوم مهر