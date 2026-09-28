باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسین محمدی، با تشریح مجموعهای از اقدامات و اصلاحات سازمان تأمیناجتماعی برای حمایت از کارفرمایان و فعالان اقتصادی، گفت: میخواهیم روابط خود را از روابط بدهکار و بستانکار با کارفرمایان و فعالان اقتصادی به رابطهای همآفرین و منجر به توسعه در حوزه اشتغال و تولید تغییر دهیم.
وی با اشاره به پیشنهاد مطرحشده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت درباره بخشودگی جرایم بیمهای کارفرمایان، افزود: بر اساس اصلاحات پیشنهادی در آییننامه مربوط به بند «ب» ماده ۷ قانون جهش تولید دانشبنیان و حمایت از توان تولیدی و خدماتی، چنانچه کارفرمایان با توجه به دلایل خارج از اختیار خود، از جمله حوادث و شرایط جنگی، و با در نظر گرفتن سوابق خوشحسابی، مورد موافقت سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند، در صورت پرداخت اصل مطالبات میتوانند از بخشودگی تا ۶۰ درصد جرایم برخوردار شوند.
وی ادامه داد: اگر این اتفاق رخ دهد، فرصت خوبی برای فعالان اقتصادی خواهد بود که در پرداخت حق بیمه دچار مشکل شدهاند.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی همچنین از راهاندازی سامانه رفع محدودیت حسابها بهصورت خودکار در آینده نزدیک خبر داد و گفت: سیستمی طراحی کردهایم که از هفته آینده رفع محدودیت حسابها را به صورت اتوماتیک انجام دهد؛ به این ترتیب، فرد پس از مراجعه و تسویه حساب، بتواند در همان لحظه حساب خود را از مسدودی خارج کند.
محمدی در ادامه به اصلاحات در حوزه وصول مطالبات و مدیریت فشار نقدینگی کارفرمایان اشاره کرد و گفت: برای وصول مطالبات با استفاده از ابزارهای مختلف، از جمله اوراق گام، راهکارهای متنوعی ایجاد میکنیم تا کارفرمایان بتوانند در صورت وجود فشار نقدینگی، از این ابزارها استفاده کنند.
وی با اشاره به اجرای بیمه متمرکز در ۶۰ شهرستان بیان کرد: این طرح تا دیماه امسال در کل کشور پوشش داده خواهد شد و از طریق آن، ضرایب پیمانها به صورت مقطوع و قابل محاسبه، پیش از انعقاد قرارداد در شعب اعلام میشود.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: این اقدام موجب کاهش رسیدگیها و افزایش پیش بینی پذیری اقتصادی خواهد شد.
محمدی همچنین درباره ترمیم خلأهای سابقه بیمهای گفت: اتفاق دیگری که در حال پیگیری است، مربوط به عموم مستمریبگیران، کارگران و همه افراد مشمول مقررات سازمان تأمین اجتماعی است تا بتوانند خلأ سابقه قابل قبول بیمهای خود را با پرداخت هزینه مربوط جبران کنند.
وی افزود: در مواردی مانند فاصله بین جابهجایی دو شغل که ممکن است دو یا سه ماه حق بیمه فرد پرداخت نشده باشد، در صورت تصویب هیئت امنا، امکان بهروزرسانی این سوابق برای چندین میلیون نفر فراهم خواهد شد.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: میخواهیم روابط خود را با کارفرمایان و فعالان اقتصادی از روابط صرفاً بدهکار و بستانکار به روابطی همآفرین و منجر به توسعه در حوزه اشتغال و تولید تغییر دهیم.
وی در پایان افزود: در حال فراهم آوردن امکانات و تسهیلاتی هستیم که سازمان تأمین اجتماعی نهتنها مانع تولید و کار نباشد، بلکه کمک کند کارفرمایان ضمن ایفای تعهدات خود، مسیر اشتغال و حمایت از جامعه کار را نیز پیش ببرند.
منبع: مهر