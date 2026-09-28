رئیس‌جمهور روسیه، با استقبال از نتایج انتخابات اخیر پارلمانی این کشور، اعلام کرد این نتایج به گفته وی «مشروعیت همه نهادهای حاکمیتی» روسیه را تأیید کرده است.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، روز دوشنبه از نتایج انتخابات اخیر پارلمانی این کشور استقبال کرد و گفت این نتایج «مشروعیت همه نهاد‌های حاکمیتی در روسیه را تأیید کرد.»

پوتین در بیانیه‌ای همچنین از «کار عظیمی» که برای برگزاری انتخابات انجام شده بود، تمجید کرد و افزود که منابعی از خارج از کشور در این دوره تلاش کردند برای مسکو «مشکلاتی ایجاد کنند»، اما این تلاش‌ها خنثی شد.

حزب «روسیه متحد» به رهبری پوتین با کسب ۵۷.۸۳ درصد آرا پیروز شد و ۳۵۵ کرسی از مجموع ۴۵۰ کرسی پارلمان را به دست آورد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: انتخابات روسیه ، ولادیمیر پوتین
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