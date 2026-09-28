باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - یک مقام آمریکایی روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه الجزیره مدعی شد مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و ایران همچنان «سازنده» است، اما تا زمانی که مسائل هستهای مورد رسیدگی قرار نگیرد، توافقی حاصل نخواهد شد.
این مقام آمریکایی گفت: «ایران نشان داده است که در مسائل هستهای انعطافپذیر است، اما دو طرف همچنان درباره زمانبندی تعهدات و اینکه کدام طرف باید نخستین گامها را بردارد، اختلاف نظر دارند.»
این مقام افزود واشنگتن پس از آنچه ادعا میکند ایران در توافق قبلی انجام داده، همچنان نسبت به دستیابی به توافق جدید تردید دارد. به ادعای او، ایران با حمله به کشتیهای تجاری، تفاهمنامه قبلی را نقض کرد؛ اقدامی که در ماه ژوئیه به توقف توافق منجر شد.
این مقام آمریکایی افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا آماده است در ازای پیشرفت در پرونده هستهای، تحریمهای ایران را کاهش دهد و داراییهای مسدودشده این کشور را آزاد کند.
این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد تردد از تنگه هرمز «همچنان در حال افزایش است» و همزمان محاصره و تحریمها، موضع ایران را تضعیف میکنند.
پیش از این، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نقشه راه هفتروزه پیشنهادی ایران برای پایان دادن به جنگ را رد کرده بود. این طرح شامل بازگشایی تنگه هرمز، کاهش محدودیتها علیه صادرات نفت ایران و آزادسازی حدود ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران بود.
منبع: الجزیره