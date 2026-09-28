باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین اسماعیلی روز دوشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی هنرستانهای دخترانه و پسرانه هنرهای زیبا در سمنان گفت: به پاس گرامیداشت یاد شهدای گرانقدر میناب، یک هنرستان هنرهای زیبا امسال در شهر میناب راهاندازی شد تا راه این شهدای عزیز دانشآموز توسط هنرجویان ادامه یابد.
وی، با اشاره به جایگاه تاریخی هنرستانهای هنرهای زیبا، این عنوان را نه فقط یک نام، بلکه میراثی تاریخی و هنری دانست که از بزرگان فرهنگ و هنر کشور همچون روحالله خالقی، دهلوی، ضیاپور و فرشچیان به یادگار مانده است.
هنرستانی با بیش از یکقرن تربیت هنرآموز
اسماعیلی با بیان اینکه هنرستان موسیقی تهران امسال ۱۰۹ ساله شد و هنرستان هنرهای زیبای تهران نیز هفتادوهفتمین سال فعالیت خود را پشت سر میگذارد، این تداوم فعالیت را نشانه پایداری و اصالت این جریان هنری دانست.
وی، با اشاره به پیشتازی استان سمنان در تاسیس و فعالیت هنرستانهای هنرهای زیبا گفت: امسال ۲ هنرستان در دامغان افتتاح شد و سال گذشته نیز د۲و هنرستان در شاهرود راهاندازی شد و با پیگیریهای انجامشده، سال آینده ۲ هنرستان دیگر در شهر گرمسار راهاندازی میشود.
اسماعیلی، توسعه کمی و کیفی هنرستانهای هنرهای زیبا را از سیاستهای اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد و یادآور شد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۱۲ هنرستان جدید در کشور تاسیس و راهاندازی شد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزشهای هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فعالیت بسیاری از دانشآموختگان این هنرستانها در ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر ملی ایران و کسب رتبههای برتر کنکور هنر، برای هنرجویان در سال تحصیلی جدید آرزوی موفقیت کرد.
راهاندازی ۶ هنرستان در سمنان طی یکسال
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنانرهم در این آیین به رشد چشمگیر هنرستان هنرهای زیبا در این استان اشاره کرد و گفت: استان سمنان با ۶ هنرستان هنرهای زیبا، رتبه اول کشور را در این حوزه به دست آورده است.
مدیرکل دفتر آموزشهای هنری وزارت ارشاد: ۷۵ هنرستان در کشور فعال است؛ یک هنرستان برای میناب
سیدرسول موسوی نزادیان روز دوشنبه در آیین گشایش هنرستانهای هنرهای زیبای دخترانه و پسرانه سمنان با اشاره به اینکه سمنان دومین استان کمجمعیت کشور است، افزود: با وجود جمعیت کم، این استان بیشترین تعداد هنرستانهای هنرهای زیبا را در کشور دارد و این موفقیت در فاصله تنها یک سال تحصیلی محقق شده است.
وی با قدردانی از حضور خانوادهها و هنرآموزان، از تلاشهای عموزاده و صالحیان، مدیران هنرستانهای دخترانه و پسرانه سمنان و نیز حمایتهای مدیرکل آموزش و پرورش استان، در راهاندازی این هنرستانها تشکر و خاطرنشان کرد: در مقایسه با استان اصفهان که با جمعیتی حدود هشت برابر سمنان، طی ۵۰ تا ۶۰ سال به پنج هنرستان رسید، سمنان در یک سال موفق به راهاندازی ۶ هنرستان شد.
موسوی نژادیان با اشاره به اینکه مکان جدید هنرستان پسرانه نیز در همین هفته تحویل میشود، به قرار گرفتن هنرستان هنرهای زیبای دختران سمنان در مجتمع فرهنگی هنری کومش اشاره کرد و افزود: این هنرستان با توجه به فضا، امکانات و وسعتی که دارد، در زمره بهترینهای کشور قرار گرفته و پیشبینی میشود این جایگاه را در آینده نیز حفظ کند.
موسوی نژادیان یکی از مهمترین ویژگیهای این هنرستان را استقرار آن در یک مجتمع فرهنگی کامل دانست و ادامه داد: شرایط این هنرستان بهگونهای است که هنرجویان در حوزههای تجسمی، نمایشی و سینما هیچ نگرانی برای برگزاری نمایشگاه، اجرای تئاتر یا پخش فیلم نخواهند داشت.
اضافهشدن رشته انیمیشن
وی با اشاره به آمادهسازی کامل زیرساختهای رشته انیمیشن در طبقه دوم مجتمع کومش گفت: رشته انیمیشن از سال آینده به ظرفیتهای آموزشی هنرستان اضافه خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: هنرجویان این هنرستان میتوانند از طریق کلاسهای خود بهصورت مستقیم به کتابخانه مجتمع دسترسی داشته و هیچ محدودیتی برای مطالعه نخواهند داشت، علاوه بر این هنرستان در اولویت استفاده از سالنها و برنامههای مجتمع قرار دارد و هنرجویان میتوانند هر زمان که بخواهند نمایشگاه، تئاتر یا پخش فیلم برگزار کنند.