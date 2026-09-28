سرکنسولگری ایران در دبی اعلام کرد: بخش انتقال خودرو در سامانه میخک موقتاً از دسترس خارج شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دبی اعلام کرد سامانه میخک برای ارائه خدمات کنسولی فعال است و تنها بخش مربوط به انتقال خودروی ایرانیان مقیم به‌دلیل به‌روزرسانی، موقتاً از دسترس خارج شده است

بر اساس این اطلاعیه، در حال حاضر امکان دریافت هیچ‌گونه کد رهگیری مرتبط با انتقال خودرو از طریق سامانه میخک وجود ندارد، اما سایر بخش‌های این سامانه بدون مشکل فعال هستند.

سرکنسولگری تأکید کرده است پس از پایان به‌روزرسانی و اعلام وزارت امور خارجه، جزئیات مربوط به فعال‌شدن دوباره بخش خودرو اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در این اطلاعیه همچنین از ایرانیان مقیم امارات خواسته شده اخبار مربوط به سامانه میخک را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند و به شایعات، اخبار نادرست یا ادعا‌های افراد سودجو توجه نکنند.

گفتنی است هفته گذشته نیز مهدی ترابی دستیار رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از امکان واردات خودرو از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور اعلام کرد: اینکه عده‌ای می‌توانند با این سهمیه خودرو وارد کنند، رانت ارزی برای افرادی خاص بوده و واردکنندگان خودرو‌های خارجی پس از فروش ریالی آن در ایران، مبلغ به دست آمده را با تبدیل به ارز، از کشور خارج می‌کنند.

منبع: ایرنا