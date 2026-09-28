باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دلیل پیگیری مداوم رسانه‌های خارجی از وضعیت رهبر انقلاب چیست؟ + فیلم

تکرار سؤال درباره محل حضور و وضعیت رهبر انقلاب در مصاحبه مقام‌های ایرانی با رسانه‌های خارجی، این پرسش را ایجاد کرده که چرا رسانه‌های غربی تا این اندازه به وضعیت رهبر معظم انقلاب تمرکز کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر موضوع پرسش های مداوم و معنادار رسانه های خارجی در مصاحبه با مقامات ایرانی به ویژه وزیر امورخارجه و رئیس جمهور بررسی شد.

مطالب مرتبط
دلیل پیگیری مداوم رسانه‌های خارجی از وضعیت رهبر انقلاب چیست؟ + فیلم
young journalists club

تشییع پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی در قم + فیلم

دلیل پیگیری مداوم رسانه‌های خارجی از وضعیت رهبر انقلاب چیست؟ + فیلم
young journalists club

‏ماجرای شناخت رهبر انقلاب از فیلم‌های کریستوفر نولان + فیلم

دلیل پیگیری مداوم رسانه‌های خارجی از وضعیت رهبر انقلاب چیست؟ + فیلم
young journalists club

همدلی مردم؛ تداوم اجتماعات شبانه دفاع از وطن + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تشییع پیکر سردار شهید حسین ظریفی در مشهد + فیلم
۶۰۳

تشییع پیکر سردار شهید حسین ظریفی در مشهد + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
روایت سناتور آمریکایی از تاوان جنگ‌افروزی واشنگتن برای مردم آمریکا + فیلم
۵۴۶

روایت سناتور آمریکایی از تاوان جنگ‌افروزی واشنگتن برای مردم آمریکا + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
 تو دهنی تحلیلگر ایرانی به دیپلمات آمریکایی؛ نمی‌توانی از ماشین کشتار آمریکا دفاع کنی! + فیلم
۵۱۵

 تو دهنی تحلیلگر ایرانی به دیپلمات آمریکایی؛ نمی‌توانی از ماشین کشتار آمریکا دفاع کنی! + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
جنگی علیه ایران که با حمایت چند کشور همراه بود + فیلم
۴۴۴

جنگی علیه ایران که با حمایت چند کشور همراه بود + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
تصوری غلط، اما رایج درباره ناشنوایان + فیلم
۴۱۷

تصوری غلط، اما رایج درباره ناشنوایان + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha