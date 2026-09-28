\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0628\u0647 \u0648\u0642\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u067e\u0631\u0633\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u062f\u0627\u0648\u0645 \u0648 \u0645\u0639\u0646\u0627\u062f\u0627\u0631 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0635\u0627\u062d\u0628\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u0642\u0627\u0645\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631\u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u0648 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0634\u062f.\n