باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی در آیین فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشگاه صداوسیما که عصر روز دوشنبه، ۶ مهر برگزار شد، فارغ‌التحصیلی در این مقطع را برهه‌ای نمادین از عمر گران‌بهای دانشجویان دانست و تأکید کرد: انسان همواره در مسیر آموختن، تکامل، شدن، پیشروی و فتح تجربه‌های تازه گام برمی‌دارد و دانشگاه تنها دوره کوتاهی از این سیر تکاملی و دانش‌اندوزی مستمر است.

وی افزود: آنچه در کلاس‌های درس، محضر اساتید و لابه‌لای متون، کارگاه‌ها و کلاس‌های درس اندوخته شده، تنها سرآغازی است تا خلاقیت و ظرفیت‌های نوآورانه در ساحت عمل به منصه ظهور برسد. این مقطع تحصیلی را در حالی به سرانجام رساندید که همگی دوران سختی را پشت سر گذاشتیم.

جبلی با اشاره به هم‌سفری دانشجویان با سازمان صداوسیما در گذر از حوادث گوناگون گفت: دانشجو از یک‌سو و رسانه به‌عنوان متولی بازتاب شرایط، افکار عمومی و اقتدار ملی از سوی دیگر، ایام متمایزی را از سر گذراندند که مملو از رخداد‌های تلخ و شیرین و تلاطم‌های دوران جنگ بود.

رئیس رسانه ملی با بیان اینکه دانشگاه صداوسیما در تبیین روایت اقتدار ایران در ایام موشک‌باران دشمن، نقش ایفا کرد، گفت: امروز از صمیم قلب خرسندیم که شما دانشجویان را در لباس فارغ‌التحصیلی می‌بینیم. از والدین دانش‌آموختگان که با تربیت شایسته، نهال عشق و مهر به میهن را در وجود شما پروراندند، قدردانی می‌کنم. شما در دانشگاه صداوسیما امانتی گران‌سنگ نزد ما بودید که به خانواده رسانه ملی می‌پیوندید.

وی اضافه کرد: رسانه ملی پس از دوران دفاع مقدس، به عنصری تمدنی و افتخاری ملی بدل شده که اکنون بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ پرشکوه ایران عزیز است. همه ما طنین فریاد اقتدار همکاران رسانه ملی را در استودیو‌های پخش زنده و زیر باران موشک‌ها شنیدیم؛ همان صدایی که مردم را به ایستادگی فراخواند و صحنه‌ای از عزت و افتخار را در تاریخ ثبت کرد.

رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به شرایط سخت ایام جنگ تحمیلی اخیر و تلاش همکاران برای قطع نشدن آنتن، گفت: این پایداری، مرهون همت کسانی است که روزی در همین دانشگاه دانشجو بودند و امروز به‌عنوان مهندسان رسانه ملی، نگذاشتند جریان اطلاع‌رسانی متوقف شود.

جبلی بازتاب تصاویر حضور مردم در خیابان‌ها را نماد پیوند عمیق رسانه ملی با ملت مبعوث دانست و خطاب به دانش‌آموختگان افزود: شما اکنون میراث‌دار امانتی سنگین هستید. رسانه ملی پس از شهادت رهبر عزیزمان، تجربه دو جنگ و تبدیل‌شدن به نماد مقاومت، با سازمانی که چهار سال پیش به دانشگاه آن وارد شدید، تفاوت‌های بنیادینی یافته است.

وی در ادامه با توصیه به دانش‌آموختگان برای آغاز فعالیت حرفه‌ای گفت: شورونشاط و انگیزه بیشتری را به سازمان صداوسیما منتقل کنید. ما راه سختی را پشت سر گذاشتیم و اکنون نوبت شماست که با تکیه بر نیروی جوانی و انرژی، این پرچم را به دست گرفته و برافراشته نگاه دارید.

رئیس رسانه ملی مسیر پیش رو را دشوارتر از گذشته توصیف کرد و افزود: انتظار می‌رود با خلاقیت و نوآوری، سطحی فراتر از تجربیات موجود را رقم بزنید و جایگاه کنونی رسانه ملی در ساحت تمدن‌سازی و فرهنگ‌سازی را چندین پله ارتقا ببخشید.

جبلی نبرد امروز و آینده را جنگ تصویر دانست و تصریح کرد: روایتگری قدرت، افتخار، ایستادگی و شجاعت، راهبرد اصلی ما در تقابل با دشمن است.

وی با تأکید بر ضرورت بازنمایی تصویر حقیقی دشمن، اظهار کرد: ما قوی‌ترین و پرافتخارترین ملت دنیا هستیم و همه دنیا سر تعظیم مقابل ما فرود می‌آورند. دنیا از ما به‌عنوان ملتی عزیز یاد می‌کند و انتظار دارد تصویری دقیق از حقیقت ما ارائه شود؛ از این‌رو، انتظار می‌رود دانش‌آموختگان با خلاقیت، کار‌هایی را خلق کنند که پیش از این امکان اجرای آن فراهم نبود.

رئیس رسانه ملی ادامه داد: امروز به بالاترین جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه صداوسیما در سازمان رسیده‌ایم و خوشبختانه امروز ۸۴ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه صداوسیما جذب سازمان صداوسیما می‌شوند. ما روی خستگی‌ناپذیر بودن شما حساب باز کرده‌ایم. مسیر پیش رو دشوار است، اما با استقامت از پس آن برمی‌آیید. در صورت برخورد با موانع، نباید اجازه دهید خستگی بر شما غلبه کند.

منبع: رسانه ملی