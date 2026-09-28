  توضیحات دانشگاه لرستان در خصوص کیفیت پایین غذا

رئیس دانشگاه لرستان در پی اعتراض برخی دانشجویان به کیفیت غذای آشپزخانه دانشگاه گفت: پیمانکار موظف است تا پایان هفته جاری کیفیت تغذیه را مطابق با استانداردهای مورد انتظار برمبنای افزایش رضایت دانشجویان ارتقا دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مهرداد دادستانی گفت: در پی ابراز برخی دغدغه‌ها و اعتراض جمعی از دانشجویان، نسبت به کیفیت تغذیه در نخستین روزهای آغاز سال تحصیلی جدید، وضعیت تغذیه به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه‌ای فوری با پیمانکار مربوطه، بر اجرای کامل تعهدات لازم برای ارتقای سطح کیفی تغذیه تاکید شد.

وی گفت:پیمانکار موظف است تا پایان هفته جاری، کیفیت تغذیه را مطابق با استانداردهای مورد انتظار، برمبنای افزایش رضایت دانشجویان، ارتقا دهد در غیر این صورت، طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اقدامات قانونی و جدی‌تر بعدی، صورت خواهد گرفت.

وی افزود: فرآیند تامین مواد اولیه تغذیه، بر اساس شیوه‌نامه جدید وزارتخانه، برعهده پیمانکار و با نظارت دانشگاه‌هاست

رییس دانشگاه لرستان در خصوص قیمت‌ها، تاکید کرد: قیمت وعده‌های غذایی دانشگاه‌های کشور متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران به‌صورت دوره‌ای، توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف، تعیین و ابلاغ می‌شود.

دادستانی با تاکید بر اینکه اعتراض صنفی، مدنی و مسالمت‌آمیز، حق قانونی و طبیعی دانشجویان است، از دانشجویان درخواست کرد ضمن بهره‌گیری از مجاری قانونی و رسمی، از بروز هرگونه سوءاستفاده‌های احتمالی از مطالبات صنفی، جلوگیری کنند.

منبع: دانشگاه لرستان 

 

برچسب ها: دانشگاه ، لرستان
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