خاطراتی از حضور رهبر معظم انقلاب در ۸ سال دفاع مقدس + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای، رهبر مظعم انقلاب در سال‌های دفاع مقدس در عملیات‌های کربلای ۱، ۴ و ۵ حضور داشت و در جریان یکی از عملیات‌های تکمیلی کربلای ۵، همراه دیگر رزمندگان در محاصره نیروهای عراقی قرار گرفت و مدتی مفقود شد؛ خبری که حتی به دفتر رئیس‌جمهور وقت حضرت آیت الله شهید سیدعلی خامنه ای رسید.

وقتی موضوع به رهبر شهید انقلاب منتقل شد، ایشان با اشاره به احتمال اسارت فرزندشان بر دعا برای شهادت او تأکید کردند و گفتند میان فرزندان خودشان و دیگر رزمندگان تفاوتی قائل نیستند؛ روایتی که تصویر متفاوتی از حضور خانواده مسئولان در میدان‌های دفاع مقدس ارائه می‌کند.