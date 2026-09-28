باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا مقدم رمدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی گفت: تاکنون یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض به مالکان برای تأمین مصالح، بهسازی و تعمیر واحد‌های مسکونی و تجاری آسیب‌دیده از جنگ در ارومیه پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در شهرستان ارومیه تاکنون سه هزار پرونده واحد خسارت‌دیده در ستاد بازسازی ثبت شده که از این تعداد، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تعمیری در حال بازسازی است.

مقدم با بیان اینکه روند پرداخت و جبران خسارت‌ها به تدریج ادامه دارد، اظهار کرد: همچنین عملیات احداث ۵۴ واحد جدید با پیشرفت فیزیکی حدود ۳۰ درصد در حال اجراست.

مدیرکل بنیاد مسکن استان آذربایجان غربی با اشاره به بکارگیری تمام ظرفیت‌ها برای اتمام پروژه‌های در دست اجرا بیان کرد: بهسازی و اجرای پروژه‌ها علاوه بر تامین اعتبار نیازمند هماهنگی دستگاه‌های متولی است تا روند پروژه‌ها سرعت یابد.

وی با اشاره به اجرای طرح‌ها و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ماشین‌آلات اظهار کرد: آماده‌سازی اراضی نهضت ملی مسکن دراولویت پروژه‌های در دست اقدام است و پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصد را دارند.

مقدم خاطرنشان کرد: باید روند اجرای این پروژه‌ها تا رسیدن به مرحله نهایی با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: پروژه‌های آماده‌سازی و اجرای عواید زمین در قالب ماده ۳۰ نیز حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برنامه‌ریزی برای ادامه عملیات اجرایی این طرح‌ها در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان آذربایجان غربی همچنین از پیشرفت پروژه‌های اجرای آسفالت‌ریزی روستایی در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: استفاده مناسب از ماشین‌آلات و مدیریت دقیق منابع، نقش مهمی در تکمیل به‌موقع ۳۰ پروژه تعریفی دارد.