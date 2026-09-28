جنبش انصارالله یمن اعلام کرد عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۸ حمله هوایی و موشکی علیه مناطق تحت کنترل این جنبش انجام داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - جنبش انصارالله یمن روز دوشنبه اعلام کرد عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۸ حمله هوایی و موشکی علیه مناطق تحت کنترل این جنبش در یمن انجام داده است.

انصارالله در بیانیه‌ای اعلام کرد: «جنگنده‌های سعودی ۳۸ حمله هوایی و موشکی با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون انجام دادند که از پایگاه‌های هوایی خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده بودند. همچنین حملات موشکی از نجران و جیزان، استان‌های دشمن در تعز، صعده و الحدیده را هدف قرار داد که بر اثر آن شماری از غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، کشته و زخمی شدند.»

این جنبش همچنین اعلام کرد مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز دور جدید تشدید تنش‌ها به یک هزار و ۱۲۳ مورد رسیده است.

منبع: المسیره