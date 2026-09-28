باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - «اندرو بیلی»، معاون مشترک رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی)، روز دوشنبه اعلام کرد از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد.
کنارهگیری بیلی یک سال پس از آغاز فعالیت او در این سمت صورت میگیرد و جدیدترین تغییر مهم در سطح مدیریتی این نهاد تحت ریاست کش پاتل، رئیس افبیآی، محسوب میشود.
بیلی که پیش از این دادستان کل ایالت میزوری بود، اوت سال گذشته به این سمت منصوب شد و در ابتدا این جایگاه را بهطور مشترک با دن بونجینو، به عنوان نفر دوم افبیآی، بر عهده داشت. بونجینو نیز در ماه دسامبر پس از اختلاف با پم باندی، دادستان کل سابق آمریکا، بر سر نحوه رسیدگی به پروندههای مربوط به «جفری اپستین»، از سمت خود کنارهگیری کرد.
بیلی در پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: «با افتخار فراوان نسبت به آنچه به دست آوردهایم، اعلام میکنم که از سمت خود کنارهگیری میکنم تا به خانوادهام در میزوری بازگردم.»
وی افزود: «اطمینان دارم که رئیس پاتل به اصلاح افبیآی، مقابله با جرایم خشونتآمیز، دفاع از کشور، تضمین پاسخگویی سازمانی قدرتمند و بازگرداندن اعتماد عمومی به این نهاد برجسته ادامه خواهد داد.»
افبیآی بهطور سنتی تنها یک معاون رئیس داشته است و به همین دلیل، انتصاب بیلی به عنوان معاون مشترک رئیس این نهاد در اوت گذشته، همزمان با بونجینو، اقدامی غیرمعمول بود.
پس از کنارهگیری بونجینو، بیلی به عنوان معاون مشترک رئیس افبیآی در کنار کریستوفر رایا، مأمور باسابقه این نهاد و رئیس سابق دفتر افبیآی در نیویورک، فعالیت کرد.
پاتل به دلیل بازسازی ساختار افبیآی با انتقادهایی مواجه شده است؛ چرا که در دوران ریاست او شمار زیادی از مأموران باتجربه این نهاد اخراج شده یا ناچار به ترک سازمان شدهاند.
در سپتامبر سال گذشته نیز برایان دریسکول، سرپرست سابق ریاست افبیآی، به همراه شماری دیگر علیه پاتل و دیگر متحدان ترامپ شکایتی مطرح کردند و مدعی شدند آنها در حال سازماندهی پاکسازی سیاسی مدیران این نهاد هستند.
منبع: پولیتیکو