باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - شرکت هواپیمایی عراق امروز دوشنبه اعلام کرد پروازهای خود میان نجف اشرف و فرودگاههای ایران را از سر گرفته است؛ اقدامی که به گفته منابع عراقی، پس از پیگیریهای دولت عراق و دریافت معافیت از سوی آمریکا انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، این پروازها پس از تلاشهای مستمر علی الزیدی، نخستوزیر عراق، از سر گرفته شده است.
رویترز نیز گزارش داد که معافیت صادرشده از سوی آمریکا، امکان انجام سفرهای هوایی شرکت هواپیمایی عراق به ایران و از ایران را فراهم کرده است.
پیش از این، یک منبع آگاه نزدیک به دولت عراق گفته بود که ممنوعیت ورود پروازهای ایرانی به فرودگاه نجف اشرف طی ۲۴ ساعت آینده لغو خواهد شد.
این منبع تأکید کرده بود که تصمیم مذکور در پی تلاشهای دولت عراق برای مستثنی شدن فرودگاه نجف از تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا و همچنین واکنشهای سیاسی و مردمی در عراق نسبت به این ممنوعیت اتخاذ شده است.
منبع: واع