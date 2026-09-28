باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی که دوشنبه شب ششم مهر ۱۴۰۵ انتشار یافته، آمده است: انتشار و بازنشر اخبار و نقلقولهای جعلی و بیاساس، بهویژه مطالبی که با ایجاد نگرانی و تشویش منتشر میشوند، اقدامی غیرمسئولانه و آسیبزننده به انسجام اجتماعی است. ازاینرو، این وزارتخانه ضمن هشدار به منتشرکنندگان و بازنشرکنندگان اینگونه مطالب، پیگیری حقوقی و قضایی مطالب خلاف واقع و انتسابهای جعلی و برخورد قانونی با این موارد را در دستور کار قرار داده است.
در انتهای این اطلاعیه آمده است: اخبار، مواضع و اظهارات رسمی وزیر اقتصاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی صرفاً از طریق مجاری رسمی اطلاعرسانی منتشر میشود و از رسانهها و فعالان فضای مجازی خواسته میشود پیش از بازنشر مطالب منتسب به مسئولان این وزارتخانه، از اصالت و اعتبار منبع اطمینان حاصل کنند.