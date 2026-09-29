باشگاه خبرنگاران جوان - مأموران انتظامی فارس طی عملیات‌های متعددی موفق به کشف محموله‌های قاچاق و دستگیری متهمان فضای مجازی در استان شدند.

کشف سوخت بدون مجوز در بوانات

فرمانده انتظامی شهرستان بوانات از کشف بیش از ۲ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز خبر داد.

سرهنگ پرویز ارجمند فرمانده انتظامی شهرستان بوانات اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی سیمکان در پی دریافت خبری مبنی بر حمل سوخت بدون مجوز توسط یک دستگاه کامیون، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

او افزود: مأموران پس از شناسایی خودرو و با هماهنگی مرجع قضایی، آن را توقیف و در بازرسی از خودرو، ۲ هزار و ۹۶۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی بوانات با اشاره به اینکه، کارشناسان ارزش سوخت مکشوفه را ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف سوخت بدون مجوز در قیروکارزین

فرمانده انتظامی شهرستان قیروکارزین از کشف ۱۳ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ امید آسا فرمانده انتظامی شهرستان قیروکارزین اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری و ذخیره سوخت بدون مجوز در یکی از باغ‌های سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار دادند.

او افزود: مأموران در بازرسی از محل موفق به کشف ۱۳ هزار لیتر سوخت بدون مجوز شدند که ارزش آن برابر نظر کارشناسان حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی قیروکارزین گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

کشف سوخت بدون مجوز در پوشش حمل مواد غذایی

فرمانده انتظامی شهرستان فسا از کشف بیش از ۲ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز از ۲ دستگاه وانت نیسان خبر داد.

سرهنگ لطف‌الله محمدی فرمانده انتظامی شهرستان فسا اظهار کرد: مأموران هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور شیراز به فسا، به ۲ دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو‌ها ۲ هزار و ۸۳۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز که در پشت مواد غذایی در یک کانتینر یخچال جاساز شده بود، کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به معرفی ۲ نفر در این رابطه به مرجع قضایی، تصریح کرد: سوخت کشف‌شده با تحویل به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، به چرخه توزیع بازگشت.

عاملان انتشار تصاویر خصوصی در جهرم دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم از دستگیری ۲ نفر خبر داد که با انتشار تصاویر شخصی شهروندان در فضای مجازی، حریم خصوصی آنان را نقض کرده بودند.

سرهنگ علی‌اصغر محمدپور فرمانده انتظامی شهرستان جهرم اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان و طرح شکایت مبنی بر انتشار تصاویر خصوصی‌اش در فضای مجازی، بررسی موضوع با جدیت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

او افزود: کارشناسان با به‌کارگیری اقدامات فنی و تخصصی، موفق به شناسایی ۲ نفر شدند که در این پرونده نقش داشتند، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد متهمان با انگیزه هتک حیثیت و انتقام‌جویی، اقدام به انتشار تصاویر شخصی کاربران در فضای مجازی کرده‌اند.

سرهنگ محمدپور تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

توقیف موتورسیکلت قاچاق در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از کشف یک دستگاه موتورسیکلت خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی شیراز، اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با موتورسیکلت‌های سنگین و قاچاق در سطح شهرستان، مأموران یگان امداد در هنگام گشت زنی به یک موتورسیکلت خارجی مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بررسی ماموران مشخص شد موتورسیکلت بدون مدارک قانونی است که توقیف و راکب پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش موتورسیکلت مکشوفه، ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از نگهداری هرگونه کالای قاچاق، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

منبع: پلیس فارس