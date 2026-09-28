باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چرت زدن ترامپ این‌بار در جلسه کاخ سفید + فیلم

تصاویری از چرت زدن ترامپ و تقلای او برای بیدار ماندن در مقابل دوربین‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از جلسه اخیر ترامپ در کاخ سفید منتشر شده که به نظر می رسد که ترامپ به خواب می رود و تلاش می کند در مقابل دوربین ها بیدار بماند.

مطالب مرتبط
چرت زدن ترامپ این‌بار در جلسه کاخ سفید + فیلم
young journalists club

چرت زدن ترامپ در مراسم سالانه حادثه ۱۱ سپتامبر + فیلم

چرت زدن ترامپ این‌بار در جلسه کاخ سفید + فیلم
young journalists club

چرت زدن اعضای کنگره هنگام سخنرانی ترامپ + فیلم

چرت زدن ترامپ این‌بار در جلسه کاخ سفید + فیلم
young journalists club

چرت‌زدن ترامپ در نشست به اصطلاح شورای صلح غزه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 تو دهنی تحلیلگر ایرانی به دیپلمات آمریکایی؛ نمی‌توانی از ماشین کشتار آمریکا دفاع کنی! + فیلم
۶۶۸

 تو دهنی تحلیلگر ایرانی به دیپلمات آمریکایی؛ نمی‌توانی از ماشین کشتار آمریکا دفاع کنی! + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
تشییع پیکر سردار شهید حسین ظریفی در مشهد + فیلم
۶۴۷

تشییع پیکر سردار شهید حسین ظریفی در مشهد + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
ابعاد جدید از اصابت موشک ایران به ناو آمریکایی + فیلم
۵۵۰

ابعاد جدید از اصابت موشک ایران به ناو آمریکایی + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
جنگی علیه ایران که با حمایت چند کشور همراه بود + فیلم
۵۵۰

جنگی علیه ایران که با حمایت چند کشور همراه بود + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
تصوری غلط، اما رایج درباره ناشنوایان + فیلم
۵۲۸

تصوری غلط، اما رایج درباره ناشنوایان + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha