\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0644\u0633\u0647 \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u062e \u0633\u0641\u06cc\u062f \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0646\u0638\u0631 \u0645\u06cc \u0631\u0633\u062f \u06a9\u0647 \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0628\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0628 \u0645\u06cc \u0631\u0648\u062f \u0648 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f \u062f\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u062f\u0648\u0631\u0628\u06cc\u0646 \u0647\u0627 \u0628\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0645\u0627\u0646\u062f.\n\n\n