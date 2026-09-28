بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، روز دوشنبه تأیید کرد که یک هیئت آمریکایی و تیمی از ایران با میانجیها گفتوگو کردهاند تا دیدگاههای خود را درباره پایان دادن به درگیریها با یکدیگر در میان بگذارند.
ترامپ با این حال جزئیات بیشتری درباره این گفتوگوها ارائه نکرد.
رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «ما پیروز خواهیم شد. تا آنجا که به من مربوط میشود، به هر شکل که باشد، این اتفاق خواهد افتاد. این مسئله خیلی سریع پیش خواهد رفت.»
ترامپ همچنین بار دیگر تأکید کرد که آمریکا «خیلی زود» در جنگ پیروز خواهد شد و در نتیجه آن، قیمت نفت و گاز به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
منبع: سی بی اس