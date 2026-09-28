رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: تصادف یک دستگاه خودروی پراید با یک دستگاه خودروی تیبا در جاده دزفول شوشتر منجر به مصدوم شدن هشت نفر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -رضا معمارزاده رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: حادثه رانندگی ساعت ۲۰:۳۰ امروز در جاده شوشتر حوالی پل کهنک اتفاق افتاد که بلافاصله نیرو‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ برای رسیدگی به مصدومان این حادثه به محل اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ پس از حضور در محل، ضمن ارزیابی وضعیت مصدومان، اقدامات اولیه درمانی و مراقبت‌های لازم را برای آنان انجام دادند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: ۶ نفر از مجموع مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات درمانی لازم به‌صورت سرپایی در محل مداوا شد و ۲ مصدوم نیز به‌منظور دریافت خدمات تخصصی‌تر درمانی، توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان گنجویان منتقل شدند.

معمارزاده با اشاره به اهمیت رعایت نکات ایمنی در جاده‌ها، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و توجه کامل به مسیر از رفتار‌های پرخطر و شتاب‌زدگی هنگام رانندگی پرهیز کنند.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، تصادف‌
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