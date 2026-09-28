خبرگزاری رسمی امارات از دیدار محمد بن زاید، رئیس این کشور، با بنیامین نتانیاهو در ابوظبی خبر داد.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - خبرگزاری رسمی امارات (وام) اعلام کرد که «محمد بن زاید»، رئیس امارات، روز گذشته با «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، در امارات متحده عربی دیدار کرد.

این خبرگزاری افزود: «دو طرف درباره روابط دوجانبه میان امارات و اسرائیل گفت‌و‌گو کردند.»

این گزارش، اخبار منتشرشده در رسانه‌های اسرائیل پیرامون دیدار این دو مقام را تأیید کرد.

این سفر در حالی انجام شد که روزنامه «هاآرتص» اوایل سپتامبر گزارش داده بود محمد بن زاید حدود ۱۰ روز پیش از عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳، نتانیاهو را درباره احتمال اجرای عملیاتی گسترده از سوی حماس مطلع کرده بود؛ ادعایی که دفتر نتانیاهو به‌طور کامل رد و اعلام کرده بود چنین هشداری دریافت نشده است.

در همین حال، بر اساس شکایت سازمان بازرسی و سانسور رژیم صهیونیستی علیه شبکه ۱۲ به دلیل افشای خبر سفر نتانیاهو به امارات، علاوه بر نتانیاهو و سارا نتانیاهو، شماری از مقام‌های امنیتی و نظامی ارشد اسرائیل نیز در این سفر حضور داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، رئیس موساد، رئیس شورای امنیت داخلی، ژنرال «گای مارشیسانو» مسئول امور نظامی و رئیس بخش امنیت شاباک نیز همراه هیئت اسرائیلی به ابوظبی سفر کرده‌اند.

افشای این جزئیات در حالی صورت می‌گیرد که ابعاد و سطح این سفر و ترکیب هیئت همراه نتانیاهو همچنان در حال انتشار است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: امارات و اسرائیل ، بنیامین نتانیاهو
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