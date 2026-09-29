رئیس گروه ریش‌سفیدان با عراقچی که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این دیدار درباره روند‌های بین‌المللی، چالش‌های موجود در روابط بین‌الملل، تهدید‌ها علیه صلح و امنیت جهانی و راه‌های مقابله با این خطرات و چالش‌ها تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به فلسفه اصلی تاسیس سازمان ملل متحد یعنی احترام به حاکمیت ملی کشور‌ها و جلوگیری از جنگ و توسل به زور در روابط دولت‌ها، احیای اعتماد به سازمان را مستلزم پایبندی کشور‌های عضو خصوصا اعضای دائم شورای امنیت به اصول منشور ملل متحد دانست.

وزیر امور خارجه به تشریح تحولات ۲ سال اخیر در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در میانه مذاکرات را نقض فاحش صلح و امنیت بین‌المللی خواند و بر مسئولیت سازمان ملل متحد و همه کشور‌ها برای مخالفت صریح با نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل و نیز جنایات ارتکابی آمریکا و اسرائیل علیه ایران تأکید کرد.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: ناامنی موجود در خلیج فارس و تنگه هرمز نتیجه اقدامات مداخله‌جویانه و غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده و جامعه بین‌المللی می‌بایست آنها را به‌خاطر همه پیامد‌های انسانی، امنیتی و اقتصادی آن پاسخگو کند.

رئیس گروه ریش‌سفیدان نیز با اشاره به اهمیت حاکمیت قانون و پایبندی همه کشور‌ها خصوصا قدرت‌های بزرگ به منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، استفاده غیرقانونی از زور و تجاوز علیه کشور‌ها را محکوم دانست و بر ضرورت اهتمام بیش از پیش همه کشور‌ها نسبت به منشور سازمان ملل تأکید کرد.

منبع: مهر

برچسب ها: عراقچی ، سازمان ملل متحد
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