وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور خارجه سریلانکا دیدار و گفت‌وگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ویجیتا هرات، وزیر امور خارجه سریلانکا، دیدار و گفت‌وگو کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: عراقچی ، سریلانکا
خبرهای مرتبط
صف طولانی برای بازدید از محل زندگی رئیس جمهور سریلانکا + فیلم
انگليس به فروش اسلحه به دولت سريلانكا ادامه مي‌دهد
صف موتورسیکلت‌ها در پمپ بنزین سری لانکا + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازدید فرمانده قرارگاه مشترک خاتم از مرکز آموزش‌های تخصصی پدافند هوایی صاحب‌الزمان (عج)
رهبر انقلاب: بر اساس محاسبات الهی، ایران قدرت اوّل جهان است
رئیس‌جمهور سه عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی را منصوب کرد
سرلشکر عبداللهی: ایران و رزمندگان مقاومت به هر تهدیدی پاسخ ویرانگر می‌دهند
قالیباف: شهید نصرالله، مقاومت را از یک گروه چریکی، به دکترین بازدارنده تبدیل کرد
سردار ابن الرضا: امروز باید روحیه دفاع مقدس در همه عرصه‌های کشور استمرار پیدا کند
بقائی: مدت زمان حضور عراقچی در نیویورک تمدید نشده است
دستور یک‌هفته‌ای عارف برای تدوین بسته جامع تأمین منابع یارانه‌ها
مخبر: شهادت فرماندهان نتوانست مسیر مقاومت را متوقف کند
عارف: اقتصاد دیجیتال یکی از مزیت‌های ایران است؛ باید به جایگاه اول منطقه برسیم
آخرین اخبار
دیدار رئیس گروه ریش‌سفیدان بین‌المللی با وزیر امور خارجه
عراقچی با دبیرکل سازمان ملل دیدار و گفت‌و‌گو کرد
دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه مالی
بقائی: مدت زمان حضور عراقچی در نیویورک تمدید نشده است
سرلشکر عبداللهی: ایران و رزمندگان مقاومت به هر تهدیدی پاسخ ویرانگر می‌دهند
سردار ابن الرضا: امروز باید روحیه دفاع مقدس در همه عرصه‌های کشور استمرار پیدا کند
قالیباف: شهید نصرالله، مقاومت را از یک گروه چریکی، به دکترین بازدارنده تبدیل کرد
عارف: اقتصاد دیجیتال یکی از مزیت‌های ایران است؛ باید به جایگاه اول منطقه برسیم
مخبر: شهادت فرماندهان نتوانست مسیر مقاومت را متوقف کند
رئیس‌جمهور سه عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی را منصوب کرد
دستور یک‌هفته‌ای عارف برای تدوین بسته جامع تأمین منابع یارانه‌ها
رهبر انقلاب: بر اساس محاسبات الهی، ایران قدرت اوّل جهان است
بازدید فرمانده قرارگاه مشترک خاتم از مرکز آموزش‌های تخصصی پدافند هوایی صاحب‌الزمان (عج)
نامه ایران به سازمان ملل درپی تهدیدات گستاخانه و ادعاهای مشمئز کننده ترامپ
محکومیت شدید حملات به یمن از سوی ایران؛ تأکید بر آمادگی برای مساعی جمیله
انتخابات شورا‌ها تا ۱۵ آبان برگزار می‌شود
سپاه: سید مقاومت زنده است؛ راهش در اوج شکوه و اقتدار ادامه دارد
سردار محبی: تنگه هرمز نه تنها باز نیست بلکه شکارگاه نیروی دریایی سپاه است
استمرار سوخت‌رسانی در شرایط تحریم از مصادیق مدیریت انرژی بود
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۶ مهر