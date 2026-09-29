باشگاه خبرنگاران جوان - احمد کرمی دوشنبه شب در دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا اظهار کرد: اشتراکات فراوان و روابط نزدیک ایلام با استانهای همجوار عراق از جمله واسط و میسان وجود دارد.
وی افزود: نشستهای متعددی با استانداران کربلا، نجف و بابل نیز برگزار کردهایم و باید تلاش کرد تفاهمنامهها عملیاتی شوند.
استاندار ایلام تاکید کرد: رویکرد دولت چهاردهم توسعه دیپلماسی مرزی و گسترش مراودات با همسایگان است.
وی ادامه داد: اولویتهای استان ایلام نیز بر همین مبنا تعریف شده و توسعه روابط مرزی در حوزههای زیارت، تجارت و سیاحت را دنبال میکنیم.
کرمی ظرفیتهای ایلام در حوزه صنایع دستی و گردشگری را کمنظیر دانست و یادآور شد: تا کنون ۶۳ نمایشگاه صنایع دستی در استان واسط عراق برگزار کردهایم که با استقبال گسترده و چشمگیر رو به رو شده است.
استاندار ایلام: اتصال ریلی مهران - کربلا در دستور دولت چهاردهم است
وی ادامه داد: ۳۰ هزار صنعتگر در حوزه گردشگری استان فعال هستند که میتوانند در توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی نقشآفرین باشند.
استاندار ایلام اضافه کرد: تقویت پیوست رسانهای در دیپلماسی مرزی باید دنبال شود تا بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شویم و همکاریهای رسانهای را گسترش دهیم.
کرمی گفت: موقعیت استان کربلا به عنوان مرکز ثقل تردد زائران و عاشقان اهل بیت (ع) ممتاز است و سرکنسولگری ایران در این شهر مقدس نقش کلیدی و محوری در توسعه مناسبات دارد و باید نشستهای مشترک با شتاب بیشتری برگزار شود تا شاهد گسترش روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشیم.
استاندار همچنین از پیگیری سفر استاندار کربلا به ایلام خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این سفر زمینههای همکاری بیشتر در حوزههای گردشگری، سرمایهگذاری مشترک و تبادلات تجاری را فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای سرمایهگذاری مشترک افزود: اتصال راهآهن کربلا - کوت- مهران نقش ممتاز در توسعه ایلام خواهد داشت، چرا که فاصله ایلام تا کربلا تنها سه ساعت است، در حالی که سفر از ایلام تا تهران هشت ساعت طول میکشد.
استاندار ایلام یادآور شد: چهار میلیون و ۷۷۰ هزار تردد زائر در شش ماه ابتدایی امسال از مرز مهران انجام شده و این در حالی است که مجموع ترددهای مرزهای شلمچه، چذابه و خسروی معادل مهران است.
استاندار ایلام: اتصال ریلی مهران - کربلا در دستور دولت چهاردهم است
کرمی اظهار کرد: بازگشایی مرز چیلات دهلران نیز میتواند مسیر استانهای مرکزی کشور، اصفهان و لرستان را حدود ۱.۵ ساعت کوتاهتر کند و از مسیر پلدختر، آبدانان و دهلران به چیلات متصل شوند.
کرمی با اشاره به پیگیریها با سفیر ایران در بغداد برای هماهنگی بازگشایی مرز چیلات، گفت: امیدواریم با هماهنگی این مهم محقق شود و شاهد شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیتهای مرزی استان ایلام باشیم.
وی تاکید کرد: نزدیکی فرهنگی و اشتراک قومی میان دو سوی مرز موقعیت ویژهای را برای توسعه همکاریهای دو طرف به وجود آورده است و بسیاری از طوایف و خانوادهها در دو طرف مرز خویشاوند هستند و همین نزدیکی فرهنگی فرصتی طلایی برای توسعه همکاریها است.