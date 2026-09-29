۳ گزینه برای هدایت تیم ملی امید مشخص شدند که افشین قطبی شانس زیادی نسبت به ۲ گزینه دیگر دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حسین عبدی بعد از حذف تیم ملی امید در بازی‌های آسیایی ناگویا از سمتش استعفا داد و فدراسیون فوتبال هم استعفای او را قبول کرد و حالا قرار است سرمربی جدیدی برای امید‌های کشور انتخاب کند.

هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم روز گذشته تشکیل جلسه داد و اعضا درباره انتخاب سرمربی تیم ملی امید صحبت کردند که در نهایت ۳ گزینه نهایی شدند.

در حالی که از یحیی گل‌محمدی و فرهاد مجیدی در جلسه روز گذشته هیئت رئیسه صحبت به میان آمد، اما در نهایت افشین قطبی، رسول خطیبی و پیروز قربانی به عنوان سه گزینه نهایی انتخاب شدند.

به هر حال افشین قطبی گزینه اصلی فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم ملی امید است. البته قطبی یکی از گزینه‌های ریاست کمیته فنی یا مدیر فنی و توسعه هم به شمار می‌آید.

مذاکرات با قطبی انجام شده و اکنون فدراسیون فوتبال در انتظار پاسخ نهایی این مربی است. این امکان وجود دارد که قطبی هدایت تیم امید را برعهده بگیرد، اما اگر او بتواند یک مربی خارجی را به ایران بیاورد به عنوان مدیر فنی تیم امید کنار این مربی فعالیت خواهد کرد. هرچند احتمال اینکه مربی داخلی سرمربی امید شود نیز وجود دارد.

طبق برنامه قرار است به زودی سرمربی تیم امید به صورت رسمی معرفی شود.