باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سکوت شب دوشنبه در دیدار با استاندار ایلام اظهار کرد: دیدار‌های متعددی میان مسئولان ایرانی و طرف‌های عراقی برگزار می‌شود، ولی این نشست‌ها باید اجرایی و نتیجه‌محور باشند.

وی تاکید کرد: برنامه‌ها باید از حالت تشریفاتی خارج شود و با پیگیری مستمر تلاش شود در حوزه‌های گوناگون شاهد تحول در مناسبات دو کشور باشیم.

سرکنسول ایران در کربلا موقعیت مرزی ایلام را در میان دیگر استان‌های مرزی ممتاز توصیف کرد و ادامه داد: ایلام باید در نوک تحولات روابط اقتصادی، فرهنگی و بازرگانی با عراق قرار گیرد، این یک فرصت است و باید از این ظرفیت نهایت استفاده را ببریم.

سکوت تاکید کرد: ایلام و دیگر استان‌های مرزی دارای ظرفیت‌هایی هستند که دیگر مناطق از آن بی‌بهره‌اند و مرز بودن باید به عنوان مزیت و نه شاخص محرومیت تلقی شود.

وی اضافه کرد: پیگیری‌ها برای سفر استاندار و مقام‌های استان کربلا به ایلام برای افزایش همکاری‌ها در حوزه‌های گوناگون را دنبال خواهد کزد.

سرکنسول ایران در کربلا تاکید کرد: نباید ارتباطات به سطح استانداران محدود شود، بلکه مدیران دستگاه‌های اجرایی همچون میراث فرهنگی، ورزش و جوانان، دانشگاه‌ها و مرزبانی دو طرف نیز باید دیدار‌های مختلف داشته باشند.

استان ایلام گرانیگاه اصلی سفر‌های اربعین به شمار می‌رود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این مسیر را برای رسیدن به عتبات عالیات برمی‌گزینند.

توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، فراخ‌سازی مسیر‌های کوهستانی، بهبود شبکه روشنایی تونل‌ها و ایمن‌سازی راه‌های این استان مرزی از برنامه‌های پیوسته در سال‌های گذشته برای روان‌سازی سفر زائران اربعین بوده است.

روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفت‌وآمد می‌کنند که در اوج موج سفر‌های اربعینی این رقم به نزدیک ۳۰۰ هزار تردد می‌رسد.

امنیت بالا، نزدیکی به شهر‌های زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدمات‌دهی گسترده رفاهی و استقرار موکب‌های بی‌شمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهم‌ترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.

مهران هر سال در روز‌های اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به گونه‌ای که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بین‌المللی گذر کردند.