باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - با شنیده شدن زمزمههای ساخت سریال «مرد سه هزار چهره» با گذشت ۱۸ سال به کارگردانی مهران مدیری و ورود این کمدین سرشناس به قاب تلویزیون و همکاریاش برای ساخت مجددِ این برند موفق تلویزیون، مدیری در کنسرت دوبیاش مقابل مخاطبان و طرفدارانش از پشتپرده شخصیت مسعود شصتچی، شخصیت اصلی «مرد هزار چهره» گفت؛ شخصیتی که از ویژگیهای پدرش الهام گرفته شده است.
او برای اولینبار در سخنانی گفت: در واقع من پدرم را بازی کردم؛ پدرم همین مسعود شصتچی بود. آرام، محترم و شریف به شدت مظلوم. مادرم هم همینطور روح هر دو شاد باشد، دوست داشتم امشب اسمشان را بیاورم.
محمدامین فرشادمهر یکی از نویسندگان سریال «مرد سه هزار چهره» در گفتوگو با خبرنگار ما با بیان اینکه آقای مدیری تاکید داشت سادگی مسعود شصتچی و رابطه گرمش با خانواده باید همچنان پابرجا بماند، گفت: یعنی مسعود میخواهد عادی زندگی کند، ولی دچار اتفاقات ناخواسته میشود.
این نویسنده در پاسخ به این سوال که آیا نمیخواستید تغییراتی در شخصیتهای اصلی داستان از حیث پختگی ایجاد کنید؟ مثلاً چرا مخاطب باید مدام با گریههای مادر مسعود مواجه باشد؟ گفت: ما یکسری پیشنهاد برای تغییر شخصیتها داشتیم، ولی نظر آقای مدیری این بود که باید شخصیتها به همان شکل سابق باشد. شاید آقای مدیری گمان میکرد مخاطب این تغییرات را نپسندد. از طرفی، اگر هم وارد جزئیات شخصیتپردازی خانواده مسعود میشدیم، از موقعیتهای پیش آمده برای او غافل میشدیم.
وی درباره نحوه ادامه همکاری با مهران مدیری بعد از نگارش سریال «شیش ماهه» گفت: از آنجایی آقای مدیری بنا داشت «مرد سه هزار چهره» را بسازد، از ما خواست موقعیتهایی تحویلشان بدهیم. ما یکسری موقعیت ساختیم، ایشان نیز موقعیتهای برای مسعود شصتچی در نظر داشت. بنابراین، بعد از نگارش چند موقعیت قرار شد کار را با هم جلو ببریم.
فرشادمهر سازوکار همکاری با مهران مدیری برای سریال «مرد سه هزار چهره» را مشابه «شیش ماهه» دانست، با این تفاوت که در «شیش ماهه» شخصیت آشنایی بنام مسعود شصتچی وجود نداشت. در آن سریال یک موقعیت اصلی به عنوان بیماری و جمعآوری پول و از دست رفتن آن وجود داشت. در حالی که در «مرد سه هزار چهره» موضوع اشتباه قرار گرفتن مسعود شصتچی در موقعیتهای مختلف مطرح است.
او ادامه داد: ابتدا تمرکز ما بر روی موقعیتهای کمدی بود و باید دست روی موقعیتهای ملموستر میگذاشتیم. ما میتوانستیم موقعیتهای بسیاری پیدا کنیم، ولی موقعیتی که برای مخاطب قابل لمس و جذاب باشد، کم است. در ذهنمان موقعیتهای بسیاری وجود داشت که ملموس نبود. بنابراین، اگر بنا باشد فصل چهارمی هم در کار باشد، باز دستمان برای به کار بردن موقعیتها محدود خواهد بود.
یکی از تغییرات شخصیت مسعود شصتچی در فصل جدید، نوع مواجهه او با اتفاقاتی است که ناخواسته در مسیر زندگیاش قرار میگیرند؛ او این بار بیش از آنکه درگیر هیجان موقعیت شود، به دنبال راهی برای پایان دادن به دردسرهاست.
به گفته نویسنده سریال «مرد سه هزار چهره»، آنچه در فصل دوم و سوم سریال وجود داشت، جوگیری مسعود بود. اما آقای مدیری مدنظر داشت شصتچی بعد از ۱۸ سال و بلاهایی که پشتسر گذاشته، نباید عامدانه جوگیر شود. یعنی این شخصیت را به سمتی ببریم که تمام تلاشش خروج از آن موقعیتهای ایجاد شده باشد.
فرشادمهر افزود: این در حالی است که در موقعیتهای مختلف اینگونه بود که مسعود بعد از وارد شدن به یک موقعیت جدید ناخواسته از یک جاهایی جوگیر میشد و موقعیت کمدی میساخت. این عدم جوگیری کار ما را برای خلق کمدی سخت کرد.
فرشادمهر در پاسخ به این سوال که چگونه در خلق کمدی موقعیت توانستید هم از سوژههای آشنا استفاده کنید، هم گرفتار تکرار موقعیت نشوید؟ بیان کرد: سختترین بخش همین قسمت بود. شما باید موقعیتی را انتخاب میکردید که چند مولفه را با هم به طور همزمان داشت. یکسری موقعیتها هم نقصهایی داشت و کارکرد کمدیاش برای الان جواب نمیداد.