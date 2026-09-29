باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال کشورمان در دومین بازی دوستانه خود در فیفا دی امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه کازان آرنا برابر تیم ملی روسیه صف آرایی می‌کند.

تیم ملی فوتبال در حالی در اولین بازی دوستانه خود برابر تیم ملی ازبکستان با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد که اشتباهات بازیکنان باتجربه از جمله احسان حاج صفی، علیرضا بیرانوند و شجاع خلیل زاده در این باخت محسوس بود و حتی قلعه نویی هم به این موضوع اشاره کرد که اشتباهات بچگانه باعث باخت ما شد.

به هر حال شاگردان قلعه نویی بعد از شکست سنگین برابر ازبکستان زیر تیغ انتقادات اهالی فوتبال و هواداران قرار گرفتند. براین اساس آنها به دنبال بردن تیم روسیه هستند تا از فشار انتقادات بکاهند، اما با حریف قدرتمندی مواجه هستند.

باوجود اینکه نتایج بازی‌های دوستانه از اهمیت چندان بالایی برخوردار نیست و آنچه اهمیت دارد، سبک بازی تیم‌ها و فرم تاکتیکی آنهاست، اما بازی ضعیف تیم ملی مقابل ازبکستان، بسیاری از فوتبال‌دوستان ایرانی را نسبت به تیم ملی دلسرد و نسبت به قهرمانی در جام ملت‌ها نااُمید کرد.

البته امیر قلعه‌نویی از نحوه بازی ملی پوشان کشورمان در بازی با ازبکستان رضایت ندارد و او قصد دارد مدل بازی تیم ملی مقابل روسیه را عوض کند و تغییراتی در تاکنیک و نفرات تیم ملی در این بازی بدهد.

در آن طرف، با وجود اینکه فوتبال ملی روسیه مدت‌هاست از سمت فیفا و یوفا تعلیق‌شده و آنها در مسابقات معتبر مثل لیگ ملت‌های اروپا، یورو و یا انتخابی جام جهانی شرکت داده نمی‌شوند، اما توانستند با کسب نتایج مطلوب در دیدار‌های دوستانه، از سقوط آزاد رنکینگ خود در فیفا جلوگیری کنند. روس‌ها در رده ۳۶ رنکینگ فیفا قرار دارند.

روس‌ها پس از بازی با ایران در مهرماه سال گذشته، ۸ بازی تدارکاتی دیگر انجام دادند که ۴ برد، ۲ باخت و ۲ مساوی به دست آوردند. آنها بازیکنان شاخصی همانند ماتوی سافونوف (دروازه‌بان اصلی پاریس‌سن‌ژرمن که به قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا رسید) و یا الکساندر گولووین (هافبک تهاجمی تاثیرگذار موناکو) را در اختیار دارند.

الکساندر سیلیانوف، مدافع لوکوموتیو مسکو به علت مصدومیت قادر به همراهی تیم ملی روسیه در بازی امروز نیست.

سردار آزمون به تیم ملی فوتبال برگشته است و او سابقه بازی درفوتبال روسیه و در باشگاه کازان را دارد و با فضای آنجا آشنا هست و می‌تواند به تیم ملی فوتبال ایران کمک کند.

دیدار با روسیه شاید آخرین بازی تدارکاتی ملی پوشان در روز‌های فیفا باشد، زیرا طبق برنامه قرار بود تیم ملی در آخرین بازی تدارکاتی در قطر با ونزوئلا بازی کند، اما حریف یکباره قید این مسابقه را زد و فدراسیون در تلاش است تا شاید بازی سوم تدارکاتی را برای تیم ملی فراهم کند.

ملی‌پوشان کشورمان تاکنون در خاک روسیه موفق به شکست این تیم نشده‌اند و هرچند بازی آینده هم بیشتر در راستای شناخت نقاط قوت و ضعف محسوب می‌شود، اما پیروزی در آن می‌تواند یک طلسم تاریخی را برای ایران بشکند.

ایران و روسیه تاکنون ۷ بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که حاصل آن برای تیم ملی کشورمان یک پیروزی، ۲ تساوی و ۴ شکست بوده است. در این دیدار‌ها ایران ۵ گل به ثمر رسانده و ۹ گل دریافت کرده است.

همچنین این ۲ تیم پیش از این ۴ بار در دیدار‌های دوستانه به مصاف هم رفتند که یک برد سهم ایران، یک برد سهم روس‌ها و ۲ دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. آخرین رویارویی ۲ تیم به مهرماه سال گذشته بازمی‌گردد.

به هر حال باید دید شاگردان قلعه نویی می‌توانند با بردن تیم ملی روسیه، طلسم نبردن حریف خود را در روسیه بشکنند و از فشار انتقادات خارج شوند یا نه!