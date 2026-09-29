علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال درباره وضعیت خدمت سربازی اش توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش تراکتور درباره وضعیت خدمت سربازی اش، اظهار کرد: اگر من  در تراکتور نبودم، این مشکلات رخ نمی‌داد.  تراکتور مدعی قهرمانی است و می‌خواهند با داستان من، این تیم  را به حاشیه ببرند. من شخصا پلیس به‌علاوه ۱۰ رفتم و  خودم پیگیر کارهایم بودم و از سربازی فراری نیستم. اگر با رفتن من به سربازی دلار ۱۰ هزارتومن می‌شود، همین فردا می‌روم. من غیبت نخورده بودم، اما من را احضار کردند و به نظرم جو مجازی باعث ایجاد این موضوع شد. شاید بخواهم پنج سال غیبت بخورم، اما این موضوع حالا پیچیده شده است. می‌خواهم از حق شهروندی خودم استفاده کنم.  

بیرانوند گفت: حساسیت‌های زیادی در مورد سربازی من رخ داد، اما این اتفاقات تاثیری روی تمرکز من نمی‌گذارد. برخی برای ویو و لایک هر ویدیویی درست می‌کنند. به خدا من هیچ کار غیرقانونی در این مملکت انجام ندادم و برای همه به این شکل است که برای داشتن  تتو به اعصاب و روان می‌روند. کتفم درد می‌کرد و نوبت MRI برای من گرفته شد. فعلا تا بیستم مهر مجوز ورزشی دارم و باید منتظر جواب کمیسیون پزشکی باشم.  من دستبوس مردم ایران هستم. اگر بدانم مردم از رفتن من به سربازی خوشحال می‌شوند به سربازی می‌روم.

دروازه بان تیم ملی فوتبال بیان کرد: اگر نظام وظیفه تبریز برگه اعزام من را بیستم بفرستد، خود به خود  تا ۸/۱  و ۹/۱ می‌رود و بعد از آن ۲ تا یک ماه می‌شود تمدید کرد. از حق شهروندی خودم استفاده می‌کنم و دوست ندارم به خاطر فشار فضای مجازی من را قربانی کنند. کسی که حقش است، باید حقش را بدهند. از نظام وظیفه سوالاتی پرسیدم و گفتم فلانی این کار را کرده است، گفتند، چون فشار روی آنها نبوده است. قرار نیست، چون فشار روی من است، من قربانی شوم. من دنبال معافیت پزشکی نیستم و به مردم قول می‌دهم هیچ‌وقت معافیت پزشکی نمی‌گیرم. دوست ندارم خدای نکرده به خاطر بیرانوند روی شرایط یک سری بازیکنان زوم شود. امروز که بازی تمام شود تا موقعی که نظام وظیفه برگه اعزام من را بدهد برمی‌گردم. به هیچ‌چیز فکر نمی‌کنم.

او افزود: شاید به خاطر مردم به تیم نظامی نروم و در تبریز به یک پادگان بروم و در تراکتور تمرین کنم. خدمت سربازی‌ام  پنج ماه هست و کسری‌هایم خانواده و بچه‌هایم و دوری راهم هستند. نظام وظیفه تا الان با تمام بازیکنان همکاری کرده است. می‌خواهم  از حق شهروندی‌ام  تا جام ملت‌های آسیا استفاده کنم  تا اتفاق خوبی را برای مردم رقم بزنیم. همه خدمت رفته‌اند و من هم می‌روم.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، علیرضا بیرانوند
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