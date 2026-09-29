باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمود شافعی پیشکسوت فوتبال در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ملی ازبکستان در بازی دوستانه را چطور ارزیابی میکند، اظهار کرد: بازی تیم ملی فوتبال ایران افتضاح بود. ما داریم در فوتبال دنیا خودمان را فریب میدهیم و غیر از اینکه خودمان داریم باورشان میشود که قدرت اول آسیا هستیم، مردم هم با هزاران کلک وادار میکنیم که بپذیرند قدرت اول آسیا هستیم در صورتی که این طوری نیست. شرایط فوتبال ما آن قدر بد است که تیمهای ضعیف آسیایی دارند خودشان را به ردههای بالای رنکینگ نزدیک میکنند تا به جام جهانی بروند و ما تازه به دنبال بازیکنان ۳۸ ساله و رکوردهای حضور در جام جهانی و تیم ملی فوتبال هستیم.
شافعی درباره اینکه قلعه نویی بیان کرده که تیم ملی جای جوانگرایی نیست، گفت: قلعه نویی سالهای سال برای فوتبال ایران زحمت کشیده و تلاش کرده است و قهرمانی در سطح باشگاهی به دست آورده است. اما الان دارد نسبت به فوتبالمان جفا میکند. تیم ملی ترکیه بعد از جام جهانی ۵۰ درصد بازیکنانش را کنار گذاشته است و فوتبال مدرنی برابر فرانسه نایب قهرمان جهان ارائه کرد و در دقایقی از بازی این شانس را داشت که برنده بازی شود، اما با تیزهوشی بازیکن فرانسه نتیجه را واگذار کرد. اما اینکه ما با بازیکنان ۳۷ تا ۴۰ ساله به جام ملتهای آسیا برویم که جوانگرایی نیست. جوانگرایی این است که شما به جوان میدان بدهید ولو اینکه بازی را ببازید و بپذیرید که با جوانان باختید.
او افزود: اگر ۴ بازیکن تیم امید برابر ازبکستان بازی میکردند، اتفاقی نمیافتاد. ما تا زمانی که نسل فوتبالی مان رابراساس شایستگی و لیاقت انتخاب نکنیم، چرخه فوتبال باعث میشود که نتیجه نگیریم و کائنات نمیگذارد تا نتیجه بگیریم، چون ما در حق یک جوان داریم ظلم میکنیم و فریبش میدهیم و جوان را روی نیمکت میگذاریم و از او استفاده نمیکنیم. قلعه نویی از چند جوان استفاده کند و چرا از این موقعیت استفاده نمیکند؟
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه اظهارات مهدی تاج مبنی بر اینکه بهتر از قلعه نویی در داخل کشور نداریم تا جایگزین این مربی شود، بیان کرد: وقتی ایشان دارد چنین حرفهایی را بیان میکند، ما دیگر نمیتوانیم حرفی بزنیم. برای فوتبال متاسف هستم که ما شایستگی داریم که فوتبالمان را رشد بدهیم و به علم به روز تبدیل کنیم، اما خودمان داریم برای فوتبالمان نبش قبر میکنیم.
شافعی درباره اینکه حذف تیم ملی امید را چطور ارزیابی میکند، گفت: تیم ملی امیدمان افتضاحتر از تیم ملی بزرگسال ما است. وقتی بازیکن ۲۳ ساله را به ناگویا میبریم و شجاعت نداریم تا بازیکن ۱۹ ساله را ببریم و از او استفاده کنیم قطع به یقین فاجعه رخ میدهد. تیم ملی امید عربستان هم بازی اش را باخت، اما این تیم با ۱۹ سالهها شکست خورد. تیم ملی ویتنام بازی را به کره جنوبی با بازیکنان ۱۹ ساله اش باخت و اشکالی ندارد. شما بازیکن ۲۳ ساله را به ناگویا میبرید، اول اینکه اختلاف بر سر بازوبند به وجود میآید و همه فوتبالدوستان فهمیدند که بازیکنان نمیخواستند تیم ملی امید نتیجه بگیرد و اصلا دلشان با تیم ملی نبود. شما نمیتوانید این اختلاف را مدیریت کنید و میآیید ضعفهای دیگر را عنوان میکنید. به طور مثال شما میگویید که دیر شروع کردیم و تیمهای باشگاهی به ما بازی ندادند. الان تیمهای دنیا ۴۸ ساعت قبل از بازی ها، بازیکن خودشان را به تیم ملی میدهند.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه استعفای حسین عبدی مورد قبول فدراسیون فوتبال قرار گرفته است، گفت: وقتی تیم ملی امید حذف میشود باید استعفای عبدی را قبول کنند. شاید میخواستند قرارداد این مربی را تمدید کنند!
او درباره اینکه مهدی تاج بیان کرده که حذف تیم ملی امید ربطی به فدراسیون فوتبال ندارد، بیان کرد: وقتی تیمی به اسم سرراهی پیدا میکنید و مسئولیتش را کسی قبول نمیکند و فدراسیون فوتبال میگوید این بچه برای کمیته ملی المپیک است و از آن طرف هم کمیته میگوید این بچه مال فدراسیون فوتبال است. وقتی بچه سرراهی هست و نمیتوانند تربیتش کنند چنین مشکلی هم به وجود میآید که فوتبالمان در سراشیبی قرار میگیرد و فاجعه و ظلم به فوتبال رخ میدهد.
شافعی درباره اینکه بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی امید چه کسی هست، گفت: اول اینکه سرمربی تیم ملی امید باید بیاید و پاسخگو باشد و جامعه فوتبالی را نسبت به عملکرد خود متقاعد کنند. بعد از آن مسئولان فدراسیون فوتبال باید بیایند و نسبت به افتضاحی که به وجود آوردند مردم را توجیه کنند و بگویند چه اتفاقی افتاده است و بعد پلههای بعدی را برویم. الان فاجعه عنایتی به فاجعه عبدی تبدیل شد و این فاجعهها را نباید کسی مدیریت کند. الان ما ۶، ۷ مربی مان همانند منصوریان، مهدوی کیا و فرهاد مجیدی که میتوانستیم از آنها بهره خوبی ببریم سوزاندیم. فرهاد مجیدی با تیم ملی امید بد نتیجه نگرفت، اما دخالتهای استیلی باعث شد که یک نسل بسوزد و اینها را کسی نمیآید پاسخ بدهد. بعد دنبال این هستیم که برای تیم ملی امید مربی انتخاب کنیم. بگذاریم که این بچهای که زاییدیم بزرگ کنیم و بعد اسمش را انتخاب میکنیم.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه بازی بعدی تیم ملی فوتبال برابر تیم ملی روسیه است، گفت: به نظرم اگر قلعه نویی بخواهد با همین سبک جلو برود شرایط سختی دارد و شاید منجر به نتیجه غیر منتظره شود. من امیدوارم که قلعه نویی از چند جوان استفاده کند، چون بالاخره باید جوانها برای جام ملتهای آسیا آماده شوند.
چه زمانی بهتر از بازیهای تدارکاتی وجود دارد که از جوانان استفاده شود؟ اگر شما بازیکن جوان را در بازی دوستانه نگذارید تا اشتباه کند در آن صورت آن بازیکن در بازی رسمی اشتباه میکند.
او بیان کرد: وقتی ما نمیتوانیم این سبک فوتبالمان را مدیریت کنیم و به بازیکن جوان بها نمیدهیم قطعا آینده فوتبالمان تاریک است. ما داریم چوب میدان ندادن به جوانان را در این چند سال میخوریم. مگر کی روش ۱۰ سال پیش بازیکنان فعلی را به فوتبال ایران معرفی نکرد. کی روش در جام جهانی نتیجه نگرفت، اما یک نسل را به فوتبالمان معرفی کرد که شامل آزمون، عزت اللهی، رضاییان، طارمی و خیلی از بازیکنان بودند. من احساس میکنم که ما خودمان را آماده میکنیم تا فوتبالمان را دفن کنیم.