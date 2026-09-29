باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - از امروز یک تغییر مهم در شبکه بانکی کشور کلید خورد؛ با اجرای مرحله نخست طرح جایگزینی چکهای رمزدار، بانکها دیگر مجاز به صدور چک رمزدار نیستند و مشتریان برای انتقال وجوه تضمینشده باید از چک تضمینشده استفاده کنند.
این تغییر در حالی اجرا میشود که چک تضمینشده از سالهای گذشته به سامانه صیاد متصل شده و حالا قرار است بهطور کامل جایگزین چک رمزدار شود.
چک رمزدار یکی از ابزارهای قدیمی شبکه بانکی برای انتقال مبالغ درشت بود؛ ابزاری که در معاملات مختلف از جمله خرید ملک، خودرو و سایر معاملات مورد استفاده قرار میگرفت؛ اما یکی از تفاوتهای مهم چک تضمینشده با چک رمزدار، قابلیت ثبت و استعلام اطلاعات در سامانه صیاد است.
چک تضمینشده دارای شناسه ۱۶ رقمی صیادی است و دریافتکننده میتواند پیش از پذیرش آن، اطلاعات چک را استعلام کند؛ قابلیتی که در مورد چک رمزدار وجود نداشت؛ از سوی دیگر، چک تضمینشده محدودیت وصول در شعبه یا استان خاص را ندارد و دریافتکننده میتواند آن را در شبکه بانکی وصول کند. یکی از تغییرات مهمی که از امروز اجرایی میشود، پرداخت آنی چکهای تضمینشده است.
کارشناسان بانکی، اتصال چک تضمینشده به سامانه صیاد را یکی از مهمترین تفاوتهای این ابزار با چک رمزدار میدانند.
به اعتقاد کارشناسان، ثبت اطلاعات چک، مشخص بودن صادرکننده و ذینفع و امکان استعلام شناسه صیادی، امکان رهگیری معاملات را افزایش میدهد و میتواند فضای سوءاستفاده از ابزارهای پرداخت تضمینشده را محدودتر کند.
از نگاه سیاستگذار پولی نیز حرکت به سمت ابزارهای پرداخت قابل رهگیری، بخشی از برنامه افزایش شفافیت در شبکه بانکی و مقابله با سوءاستفادههای مالی و پولشویی است.
البته کارشناسان تأکید دارند که اثرگذاری این طرح تنها به صدور چک تضمینشده محدود نیست و نحوه اجرای دقیق فرآیند استعلام، احراز هویت و پرداخت آنی در بانکها نیز اهمیت دارد.
ممنوعیت صدور چک رمزدار از امروز به معنای بیاعتبار شدن تمام چکهای رمزدار موجود نیست. برای خروج کامل این ابزار از شبکه بانکی، یک دوره گذار در نظر گرفته شده است.
با اجرای این طرح، مشتریان شبکه بانکی از این پس برای دریافت یک ابزار پرداخت تضمینشده باید به سراغ چک تضمینشده بروند.
به این ترتیب، امروز را میتوان آغاز مرحله جدیدی در استفاده از چکهای تضمینشده در شبکه بانکی دانست؛ مرحلهای که قرار است تا ابتدای دیماه و با توقف کامل تبادل چکهای رمزدار، به پایان برسد.