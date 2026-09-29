معاون وزیر راه و شهرسازی از تأمین زمین برای ساخت ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری در سراسر کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - علی نبیان، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، از تأمین زمین برای ساخت ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری در سراسر کشور خبر داد و گفت: زمین‌های مورد نیاز در اختیار تسهیلگران قرار می‌گیرد تا روند ساخت‌وساز با سرعت بیشتری انجام شود.

نبیان با اشاره به برنامه اولیه تأمین مسکن اظهار کرد: در گام نخست، برنامه ما تأمین حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی بود که در بخش اول، تأمین مسکن برای حدود ۵ هزار و ۸۰۰ واحد در استان‌های مختلف انجام شده است.

وی افزود: در تعدادی از استان‌ها ثبت‌نام متقاضیان نیز انجام شده و اقدامات اجرایی این واحدها در حال انجام است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن درباره مرحله دوم برنامه مسکن استیجاری گفت: بر اساس ماده ۸، مکلف هستیم ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری را برای سراسر کشور در دستور کار قرار دهیم که این موضوع انجام شده و اکنون در حال اجرای آن هستیم.

نبیان ادامه داد: زمین‌های مورد نیاز را در اختیار تسهیلگران قرار می‌دهیم تا روند ساخت‌وساز با سرعت بیشتری انجام شود و بتوانیم واحدهای مسکونی مورد نیاز در بخش استیجاری را احداث کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت انبوه‌سازان نیز گفت: بر اساس ماده ۸، انبوه‌سازانی که امکان تأمین زمین دارند، می‌توانند زمین مورد نیاز را خودشان تأمین و آورده خود را وارد پروژه کنند تا ساخت مسکن انجام شود؛ در این مدل، سهم دولت در اختیار دولت قرار می‌گیرد و سهم سازندگان نیز برای آنها محفوظ خواهد بود.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن تأکید کرد: هدف این است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود و مشارکت سازندگان، زمینه توسعه مسکن استیجاری در کشور فراهم شود.

نبیان همچنین به نقش دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر مجموعه‌هایی که زمین و مسکن در اختیار داشتند نیز در این مسیر همکاری کرده‌اند تا بتوانیم این برنامه را به مرحله اجرا برسانیم.

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برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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