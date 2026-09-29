باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» روز دوشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران ایرانی درباره آخرین دیدار خود با میانجی قطری و یکی از اهداف سفر به نیویورک برای شرکت در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل گفت: هدف دیگری که ما (در سفر به نیویورک) دنبال کردیم، که هدف بسیار مهمی بود، اینکه وضع کشور در حوزه جنگ و در خصوص تنگه هرمز بطور خاص را به اطلاع جهانیان برسانیم. شروطی وجود دارد و از سوی مقام معظم رهبری تاکید شده و این شروط باید اجرایی شود تا تنگه هرمز باز شود.

شروط ایران عادلانه و منطقی است

وزیر امور خارجه تصریح کرد: ماموریت ما این بود که این شروط را هم به اطلاع طرف آمریکایی برسانیم و هم به اطلاع همه کشور‌های دیگر و جامعه بین الملل مطلع باشد که ایران در این خصوص طرح دارد، شروطش، کاملا عادلانه و منطقی است و اگر آمریکایی‌ها ادعا دارند که دنبال توافق هستند یا دنبال یک راه حل مسالمت آمیز هستند، ما این راه حل را معرفی کردیم.

عراقچی تاکید کرد: اکنون در حقیقت برای همه مشخص شده است که ایران علیرغم همه مظالمی که به آن شد و جنگ‌هایی که به آن تحمیل شد، در عرصه دیپلماسی حرف، منطق و راه حل دارد و همانطور که برای جنگ آماده است، برای دیپلماسی هم آماده است و فکر می‌کنم این خیلی جایگاه ما را ارتقا داد و نگاه کشور‌ها به ما را و اینکه این ایران نیست که جنگ طلبی می‌کند بلکه آمریکاست.

ایران مرتبا برای جنگ آماده است

وزیر امور خارجه ادامه داد: ایران مرتبا هم برای جنگ آماده است و هم پاسخ اقدامات آنها را به لحاظ نظامی می‌دهد و هم در عرصه دیپلماسی حرف برای گفتن دارد و راهگشایی می‌کند و برای خودش منطق دارد.

طرح هفت ماده‌ای ما از طریق قطری‌ها به آمریکایی‌ها منتقل شد

عراقچی گفت: طرح ما که به طرح هفت ماده‌ای مشهور شد، از طریق واسطه قطری به آمریکایی‌ها منتقل شد؛ علیرغم حرف‌هایی که رئیس جمهوری آمریکا زدند ولی من گفتم که ما منتظر پاسخ رسمی آمریکا از طریق واسطه‌ها هستیم.

وزیر امور خارجه افزود: امروز (دوشنبه) یکی از واسطه‌های قطری دیدار مجددی با ما داشت، بحث‌هایی را انجام دادیم. روی ایده‌هایی صحبت کرد و اینکه چگونه می‌شود برای تحقق شروط ایران راهگشایی کرد و چگونه این شروط را محقق کرد.

عراقچی تصریح کرد: ایده‌هایی داشتند و بحثی را داشتیم که باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهند کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی پس از آن به ما منتقل می‌شود که امیدوارم تا فردا (سه شنبه) این کار انجام شود.

وزیر امور خارجه ادامه داد: به هر حال ما روز‌های فشرده و پرکاری داشتیم ولی فکر می‌کنم نتایجش بسیار خوب بود و به هر حال، ایران را همچنان در عرصه بین المللی نشان دادیم، که با اعتماد به نفس، با قدرت و سربلندی حضور دارند و از منافع خودش دفاع می‌کند.

اگر پاسخی باشد، قطری‌ها به ما خواهند رساند

عراقچی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تا زمان دریافت پاسخ طرف آمریکایی در نیویورک خواهید ماند یا به تهران سفر خواهید کرد و سپس جواب رسمی آمریکا را دریافت خواهد کرد؟ گفت: من چند ساعت دیگر به سمت تهران پرواز می‌کنم و پاسخ را قطری‌ها هر موقع که داشته باشند، می‌دانند که چگونه به دست ما برسند.

وزیر امور خارجه افزود: این ارتباطات و پیام‌هایی که میانجیگران قطری و پاکستانی رد و بدل می‌کردند، همیشه بوده، الان با توجه به طرحی که ایران ارائه داد، شکل جدی تری به خودش گرفته است. اگر پاسخی باشد، قطری‌ها به ما این را خواهند رساند و بر اساس آن در تهران تصمیم گیری خواهد شد ولی من تا چند ساعت دیگر نیویورک را ترک خواهم کرد.

تکذیب انعطاف ایران در موضوع هسته‌ای

عراقچی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایرنا، مبنی بر اینکه آیا صحت دارد که ایران در موضوع هسته‌ای انعطاف پذیری خواهد داشت؟ گفت: اصلا صحت ندارد، من بشدت تکذیب می‌کنم.

وزیر امور خارجه گفت: اتفاقا ما شاهد هستیم که از چند ساعت پیش، تبلیغاتی در رسانه‌های مختلف راه افتاده، ادعا‌هایی را می‌کنند و چیز‌هایی را به ایران منتسب می‌کنند. بنده با قاطعیت عرض می‌کنم هیچ تغییری در مواضع ایران رخ نداده است. شروط ما برای بازگشایی تنگه هرمز مشخص است.

عراقچی ادامه داد: در خصوص سایر مسائل هم موضع ما مشخص است. هیچ انعطافی در حال حاضر، اصلا بحثی نشده که بخواهد وجود داشته باشد. بحث ما روشن است، در حال حاضر فقط موضوع تنگه هرمز است و باز شدن تنگه هرمز هم منوط به تحقق یکسری شرایطی است که ما به طرف‌های مقابل اعلام کرده‌ایم.

وزیر امور خارجه افزود: من خواهش می‌کنم به این گمانه زنی‌ها یا فضاسازی‌های عمدی که بعضی از رسانه‌های خارجی انجام می‌دهند، توجه نشود.

ملاقات‌های بسیار متعددی در نیویورک داشتم

عراقچی همچنین درباره اهداف سفر به نیویورک و شرکت در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل و دیدار‌های دوجانبه گفت: چند روز بسیار پر ازدحامی را داشتیم از جهت میزان ملاقات‌های بصورت دوجانبه و چند جانبه انجام شد هم رئیس جمهوری برنامه فشرده‌ای داشتند، در کنار ایشان و قبل و بعد از ایشان، من ملاقات‌های بسیار متعددی داشتم. با رسانه صحبت داشتیم و با اهل اندیشکده‌ها صحبت‌های مفصلی داشتیم.

وزیر امور خارجه گفت: با کشور‌های مختلف دیدار داشتیم و با مقامات سازمان ملل و مقامات بین المللی دیگر دیدار بود و در همه اینها، چند هدف دنبال می‌شد. اول اینکه صدای حقانیت و مظلومیت مردم ایران به گوش جهانیان برسد و از منافع مردم ایران دفاع شود و نشان داده شود که ایران همچنان قدرتمند، با اعتماد به نفس در عرصه بین الملل حضور دارد.

وی تصریح کرد: اتفاقا ما مواجه شدیم با کشور‌های زیادی که علاقه‌مند بودند به اینکه با ایران گفت‌و‌گو بکنند و تعداد بسیاری از ملاقات‌های ما، درخواستش از سمت طرف مقابل صورت گرفت.

ایران منزوی نیست و به‌شدت مورد احترام است

عراقچی ادامه داد: در همه آنها مشهود بود که جمهوری اسلامی ایران بر خلاف آنچه که آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش کردند، اصلا منزوی نیست بلکه بشدت مورد احترام است. در ملاقات‌های متعدد، گفته شد هم مردم و هم مقامات آن کشور‌ها واقعا تقدیر می‌کنند از کاری که ایران انجام داد و ایستادگی که در مقابل بزرگترین «ارتش ظاهری» دنیا انجام داد و باعث غرور بسیاری از کشور‌های مختلف و مردم شد.

وی گفت: بعضی وزرای خارجه همین را به صراحت از قول خودشان گفتند و در اینجا ثابت شد که ایران نه تنها منزوی نیست بلکه بسیار مورد احترام و توجه است. کشور‌ها خواهان گفت‌و‌گو، ادامه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با ایران بودند.

منبع: ایرنا