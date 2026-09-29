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ویتامین دی؛ ضد عفونت طبیعی + فیلم

دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی در خصوص تاثیر ویتامین دی بر عفونت نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر وحید ملکی دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در مورد تاثیر ویتامین دی بر عفونت توضیحاتی ارائه کرد. 

 

 

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