باشگاه خبرنگاران جوان - گردو یکی از آجیل‌های بسیار خوشمزه است که منبع غنی از فیبر، آنتی اکسیدان‌ها، پروتئین و انواع ویتامین‌هاست. آجیل بسیار مفید و مغذی که عموما به صورت خام مصرف می‌شود، اما از آن برای طبخ برخی خورشت‌ها و غذا‌ها نظیر فسنجان و شامی کباب نیز استفاده می‌شود. همچنین از این آجیل خوش طعم برای تقویت سیستم ایمنی بدن استفاده می‌شود و برای افرادی که علائم کمبود ویتامین دارند و یا دنبال لاغری هستند استفاده می‌شود. هم اکنون که فصل برداشت گردو فرا رسیده، باغداران روستای گردشگری توآباد مشغول برداشت این آجیل پرخاصیت هستند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید