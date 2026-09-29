شهروندخبرنگار ما تصاویری از برداشت گردو از باغ‌های روستای گردشگری توآباد از توابع شهرستان آوج استان قزوین را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - گردو یکی از آجیل‌های بسیار خوشمزه است که منبع غنی از فیبر، آنتی اکسیدان‌ها، پروتئین و انواع ویتامین‌هاست. آجیل بسیار مفید و مغذی که عموما به صورت خام مصرف می‌شود، اما از آن برای طبخ برخی خورشت‌ها و غذا‌ها نظیر فسنجان و شامی کباب نیز استفاده می‌شود. همچنین از این آجیل خوش طعم برای تقویت سیستم ایمنی بدن استفاده می‌شود و برای افرادی که علائم کمبود ویتامین دارند و یا دنبال لاغری هستند استفاده می‌شود. هم اکنون که فصل برداشت گردو فرا رسیده، باغداران روستای گردشگری توآباد مشغول برداشت این آجیل پرخاصیت هستند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

گزارش تصویری از برداشت گردو از باغ های روستای توآباد

گزارش تصویری از برداشت گردو از باغ های روستای توآباد

گزارش تصویری از برداشت گردو از باغ های روستای توآباد

گزارش تصویری از برداشت گردو از باغ های روستای توآباد

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برچسب ها: برداشت محصول ، محصولات کشاورزی ، سوژه خبری
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گزارش تصویری از برداشت گردو از باغ های روستای توآباد
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گزارش تصویری از برداشت گردو از باغ های روستای توآباد
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