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باشگاه خبرنگاران جوان - گردو یکی از آجیلهای بسیار خوشمزه است که منبع غنی از فیبر، آنتی اکسیدانها، پروتئین و انواع ویتامینهاست. آجیل بسیار مفید و مغذی که عموما به صورت خام مصرف میشود، اما از آن برای طبخ برخی خورشتها و غذاها نظیر فسنجان و شامی کباب نیز استفاده میشود. همچنین از این آجیل خوش طعم برای تقویت سیستم ایمنی بدن استفاده میشود و برای افرادی که علائم کمبود ویتامین دارند و یا دنبال لاغری هستند استفاده میشود. هم اکنون که فصل برداشت گردو فرا رسیده، باغداران روستای گردشگری توآباد مشغول برداشت این آجیل پرخاصیت هستند.
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منبع: حسین هاشمی - قزوین
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