باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ آرش امیری، رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور فراجا، با تشریح تفاوت گواهینامه ملی دوزبانه و گواهینامه بینالمللی اظهار کرد: صدور گواهینامه رانندگی در جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است و ترجمه و تبدیل گواهینامههای معتبر ایرانی به مدارک بینالمللی نیز مطابق مقررات و کنوانسیونهای مربوط، بر عهده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
وی افزود: افرادی که قصد رانندگی در خارج از کشور را دارند، علاوه بر داشتن گواهینامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، باید در صورت الزام قوانین کشور مقصد، گواهینامه بینالمللی را نیز از مرجع ذیصلاح دریافت کنند.
رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور فراجا با اشاره به الزامات مندرج در ماده ۴۱ کنوانسیون تردد جادهای ۱۹۶۸ وین گفت: گواهینامههای داخلی کشورها در چارچوب این کنوانسیون باید از ویژگیها و استانداردهای مشخصی در طراحی و درج اطلاعات برخوردار باشند. بر همین اساس، پلیس راهور فراجا گواهینامه ملی دوزبانه ایران را به زبانهای فارسی و انگلیسی و با رعایت استانداردهای مربوط طراحی و صادر کرده است.
امیری تصریح کرد: درج اطلاعات به زبان انگلیسی در گواهینامه ملی، با هدف تسهیل شناسایی و بررسی مشخصات آن در خارج از کشور انجام شده است و دوزبانه بودن گواهینامه به معنای تبدیل آن به گواهینامه بینالمللی نیست.
وی ادامه داد: دارندگان گواهینامه ملی دوزبانه میتوانند در چارچوب مقررات کشورهای عضو کنوانسیونهای وین و ژنو از مزیت درج اطلاعات انگلیسی و تسهیل فرآیند شناسایی گواهینامه خود استفاده کنند، اما پذیرش گواهینامه ملی در هر کشور تابع قوانین و مقررات همان کشور است.
رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور فراجا تأکید کرد: گواهینامه ملی دوزبانه جمهوری اسلامی ایران جایگزین گواهینامه بینالمللی نیست و در کشورهایی که ارائه گواهینامه بینالمللی الزامی است، شهروندان باید علاوه بر گواهینامه ملی معتبر، گواهینامه بینالمللی نیز دریافت کنند.
امیری در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان پیش از سفر و رانندگی در خارج از کشور، باید مقررات کشور مقصد را بررسی کنند تا مشخص شود گواهینامه ملی دوزبانه برای رانندگی کافی است یا دریافت گواهینامه بینالمللی نیز ضرورت دارد.
منبع: پلیس