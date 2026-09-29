باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز دوشنبه گزارش «آکسیوس» مبنی بر اینکه وی در حال بررسی پیشنهاد کاهش تحریمها علیه ایران در ازای پیشرفت در موضوع هستهای است را رد کرد و این گزارش را «جعل» خواند.
ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» تأکید کرد: «آکسیوس بهتازگی گزارشی منتشر کرده که در آن ادعا شده است ترامپ پیشنهاد کاهش تحریمها و آزادسازی داراییهای بلوکهشده به ایران را ارائه کرده است. این درست نیست. من هیچ چیزی به آنها پیشنهاد نکردم!»
وی در ادامه افزود: «گزارش آکسیوس، مانند بسیاری از گزارشهای دیگر، یک جعل است که صرفاً برای ارضای سندروم جنون ترامپ منتشر شده است.» ترامپ همچنین از این رسانه خواست گزارش مذکور را پس بگیرد.
باراک راوید»، خبرنگار آکسیوس، روز دوشنبه به نقل از برخی منابع مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در حال بررسی کاهش تحریمها علیه ایران و آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران در ازای پیشرفت در موضوع هستهای است.
منبع: بریکینگ نیوز