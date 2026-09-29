مدیرکل بیمه سلامت زنجان از نشاندار شدن بیش از ۲۳۰۰ زوج و پرداخت ۹۰ درصد تعرفه خدمات دولتی درمان ناباروری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید کرمیزنجانی مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان با اشاره به تحولات صورتگرفته در حوزه خدمات درمان ناباروری اظهار داشت: پیش از سال ۱۴۰۰، زوجین برای بهرهمندی از درمانهای تخصصی با هزینههای کمرشکنی مواجه بودند و این خدمات تحت هیچ پوشش بیمهای قرار نداشت؛ اما از سال ۱۴۰۰ با تغییر رویکرد سازمان بیمه سلامت، این خدمات در تعهد کامل بیمه قرار گرفت.
وی با تشریح جزئیات تعرفههای حمایتی تصریح کرد: بیمه سلامت برای مراکز دولتی و عمومی غیردولتی ۹۰ درصد تعرفه و برای بخش خصوصی ۶۰ درصد تعرفه را تحت پوشش دارد. در حوزه دارویی، ۷۴ قلم داروی مرتبط با ناباروری تحت پوشش ۹۰ درصدی است. همچنین خدمات پاراکلینیکی شامل ۵۶ قلم آزمایش بالینی، ۱۷ مورد آزمایش ژنتیک و هفت نوع تصویربرداری ویژه درمان ناباروری در فهرست تعهدات بیمه قرار دارد.
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان با بیان اینکه خدمات فوقتخصصی کمکباروری (ART) شامل IVF، میکرواینجکشن، IUI و انتقال جنین به همراه ۴۲ قلم تجهیزات ضروری مشمول حمایت هستند، افزود: ۴۸ کد خدمت برای مرحله آمادهسازی زوجین تعریف شده است. بر اساس نسخه پنجم دستورالعمل خرید راهبردی که در تیرماه ابلاغ شد، پزشکان با مدرک PhD بیولوژی تولیدمثل و جنینشناسان بهعنوان ارائهدهندگان صلاحیتدار به این چرخه اضافه شدهاند و داروهای IVIG، هورمون رشد و قرص استرادیول واژینال نیز به لیست اقلام تحت پوشش افزوده شد.
کرمیزنجانی از نشاندار شدن ۲ هزار و ۳۶۹ زوج نابارور در زنجان خبر داد و گفت: این عزیزان میتوانند با مراجعه به کلینیکهای بیمارستان آیتالله موسوی و بیمارستان الغدیر از خدمات استفاده کنند. از این تعداد، یکهزار و ۳۰۱ زوج تحت صندوق روستاییان هستند. تاکنون در بخش سرپایی برای ۱۹ هزار و ۳۲۰ نسخه، در بخش بستری موقت برای ۵۱۱ پرونده و در بخش خسارت متفرقه برای ۳۷۹ پرونده، هزینهها پرداخت شده است.
وی ادامه داد: بیمهشدگان در صورت دریافت خدمات از مراکز خصوصیِ غیرطرف قرارداد، میتوانند با ارائه اسناد پزشکی به واحد خسارت متفرقه بیمه سلامت، تا ۶۰ درصد تعرفه مصوب را دریافت کنند.
مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به سیاستهای جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: تمامی خدمات درمانی، بستری، بستری موقت و اورژانسی برای کودکان زیر هفت سال و همچنین غربالگری نوزادان در مراکز دولتی دانشگاهی رایگان است. همچنین مادران باردار در چارچوب برنامههای سلامت مادران، نشاندار شده و تحت پوشش ویژه قرار دارند.
کرمیزنجانی با تأکید بر دسترسی آسان به خدمات خاطرنشان کرد: افراد فاقد پوشش میتوانند از طریق سامانه شهروندی (csp.ihio.gov.ir) یا دفاتر پیشخوان دولت ثبتنام کنند. همچنین سامانه پاسخگویی ۲۴ ساعته ۱۶۶۶ برای راهنمایی بیمهشدگان فعال است و بیمهشدگان روستایی باید ضمن کنترل اعتبار دفترچه، بر رعایت نظام ارجاع از طریق پزشک خانواده مراکز جامع سلامت تأکید داشته باشند.
منبع تسنیم