باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر اسدی، رایزن سوم نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان ملل در نیویورک با بیان اینکه توهین واقعی به حقوق بین‌الملل، تلاش مذبوحانه برای تطهیر جنایات رژیم اسرائیل از طریق انتشار اطلاعات نادرست، منحرف کردن افکار عمومی، اهریمن‌سازی و برچسب زدن به یک کشور به عنوان به‌اصطلاح «تهدید اصلی صلح و امنیت» است، «بزرگ‌ترین دروغ قرن» را آن دانست که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، نسل‌کشی‌اش در غزه را «بزرگ‌ترین دروغ قرن» نامید!

نماینده جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه سخنان نتانیاهو و وزیر خارجه کانادا نمی‌تواند واقعیت‌های مستند را محو کند، یافته‌ها و احکام دادگاه‌ها را بی‌اثر سازد، جنایاتی را که جهانیان شاهد آن بوده‌اند تطهیر کند و یا این واقعیت را تغییر دهد که رژیم اسرائیل تنها «تهدید اصلی صلح و امنیت» است، تاکید کرد: هیچ‌گونه جعل و دروغی نمی‌تواند کانادا و سایر کشور‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده را از مسئولیت‌های بین‌المللی و مسئولیت کیفری فردی مقاماتشان در قبال مشارکت در جنایات ارتکابی رژیم اسرائیل در منطقه ما مبرا سازد.

وزیر خارجه کانادا در نطق خود در سازمان ملل، با تکرار ادعا‌ها و لفاظی ها، ایران را تهدید اصلی برای صلح و امنیت منطقه خوانده بود.

منبع: مهر