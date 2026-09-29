نماینده ایران در مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه به ادعا‌ها و اتهامات وزیر خارجه کانادا پاسخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر اسدی، رایزن سوم نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان ملل در نیویورک با بیان اینکه توهین واقعی به حقوق بین‌الملل، تلاش مذبوحانه برای تطهیر جنایات رژیم اسرائیل از طریق انتشار اطلاعات نادرست، منحرف کردن افکار عمومی، اهریمن‌سازی و برچسب زدن به یک کشور به عنوان به‌اصطلاح «تهدید اصلی صلح و امنیت» است، «بزرگ‌ترین دروغ قرن» را آن دانست که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، نسل‌کشی‌اش در غزه را «بزرگ‌ترین دروغ قرن» نامید!

نماینده جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه سخنان نتانیاهو و وزیر خارجه کانادا نمی‌تواند واقعیت‌های مستند را محو کند، یافته‌ها و احکام دادگاه‌ها را بی‌اثر سازد، جنایاتی را که جهانیان شاهد آن بوده‌اند تطهیر کند و یا این واقعیت را تغییر دهد که رژیم اسرائیل تنها «تهدید اصلی صلح و امنیت» است، تاکید کرد: هیچ‌گونه جعل و دروغی نمی‌تواند کانادا و سایر کشور‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده را از مسئولیت‌های بین‌المللی و مسئولیت کیفری فردی مقاماتشان در قبال مشارکت در جنایات ارتکابی رژیم اسرائیل در منطقه ما مبرا سازد.

وزیر خارجه کانادا در نطق خود در سازمان ملل، با تکرار ادعا‌ها و لفاظی ها، ایران را تهدید اصلی برای صلح و امنیت منطقه خوانده بود.

منبع: مهر

برچسب ها: نماینده ایران در سازمان ملل متحد ، کانادا
خبرهای مرتبط
پاسخ ایران به گزافه گویی نماینده امارات: حاکمیت ما بر جزایر سه‌گانه قابل مذاکره نیست
سقوط بالگرد در نزدیکی مونترال کانادا با ۴ کشته
ترامپ از سیاست‌های مهاجرتی کانادا انتقاد کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۷ مهر
عراقچی با دبیرکل سازمان ملل دیدار و گفت‌و‌گو کرد
هر امتیازی بدهیم، تحریم‌ها برداشته نمی‌شود/ بمب اتم ما تنگه هرمز است
دیدار رئیس گروه ریش‌سفیدان بین‌المللی با وزیر امور خارجه
دیدار وزرای امور خارجه ایران و سریلانکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه مالی
خواسته‌های ترامپ هیچ مشروعیتی ندارد/ برای هر اقدامی آمادگی کامل داریم
عراقچی: امروز با قطری‌ها روی ایده‌هایی بحث کردیم/ پاسخ آمریکا به ما منتقل خواهد شد
پاسخ ایران به گزافه گویی نماینده امارات: حاکمیت ما بر جزایر سه‌گانه قابل مذاکره نیست
پاسخ نماینده ایران به اتهامات وزیر خارجه کانادا
آخرین اخبار
پاسخ نماینده ایران به اتهامات وزیر خارجه کانادا
پاسخ ایران به گزافه گویی نماینده امارات: حاکمیت ما بر جزایر سه‌گانه قابل مذاکره نیست
هر امتیازی بدهیم، تحریم‌ها برداشته نمی‌شود/ بمب اتم ما تنگه هرمز است
عراقچی: امروز با قطری‌ها روی ایده‌هایی بحث کردیم/ پاسخ آمریکا به ما منتقل خواهد شد
خواسته‌های ترامپ هیچ مشروعیتی ندارد/ برای هر اقدامی آمادگی کامل داریم
صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۷ مهر
دیدار وزرای امور خارجه ایران و سریلانکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
دیدار رئیس گروه ریش‌سفیدان بین‌المللی با وزیر امور خارجه
عراقچی با دبیرکل سازمان ملل دیدار و گفت‌و‌گو کرد
دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه مالی
بقائی: مدت زمان حضور عراقچی در نیویورک تمدید نشده است
سرلشکر عبداللهی: ایران و رزمندگان مقاومت به هر تهدیدی پاسخ ویرانگر می‌دهند
سردار ابن الرضا: امروز باید روحیه دفاع مقدس در همه عرصه‌های کشور استمرار پیدا کند
قالیباف: شهید نصرالله، مقاومت را از یک گروه چریکی، به دکترین بازدارنده تبدیل کرد
عارف: اقتصاد دیجیتال یکی از مزیت‌های ایران است؛ باید به جایگاه اول منطقه برسیم
مخبر: شهادت فرماندهان نتوانست مسیر مقاومت را متوقف کند
رئیس‌جمهور سه عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی را منصوب کرد
دستور یک‌هفته‌ای عارف برای تدوین بسته جامع تأمین منابع یارانه‌ها
رهبر انقلاب: بر اساس محاسبات الهی، ایران قدرت اوّل جهان است
بازدید فرمانده قرارگاه مشترک خاتم از مرکز آموزش‌های تخصصی پدافند هوایی صاحب‌الزمان (عج)
نامه ایران به سازمان ملل درپی تهدیدات گستاخانه و ادعاهای مشمئز کننده ترامپ
محکومیت شدید حملات به یمن از سوی ایران؛ تأکید بر آمادگی برای مساعی جمیله
انتخابات شورا‌ها تا ۱۵ آبان برگزار می‌شود