نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد در جریان فرود هواپیماها روی عرشه ناو «آیزنهاور»، دو خلبان نجات یافتند و چهار نفر از کارکنان ناو نیز مجروح شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس اعلام نیروی دریایی آمریکا، در جریان عملیات بازیابی هواپیما در عرشه ناو «یو‌اس‌اس دوایت آیزنهاور» در سواحل ایالت ویرجینیا، یک حادثه رخ داد.

دو خلبان نیروی دریایی از هواپیمای خود به بیرون پرتاب شدند و بلافاصله توسط نیرو‌های جست‌و‌جو و نجات پیدا شدند. هر دو خلبان به سلامت به ناو بازگردانده شدند و تحت ارزیابی پزشکی قرار دارند.

همچنین چهار نفر از کارکنان حاضر در ناو در جریان این حادثه مجروح شدند و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفته‌اند. یکی از ملوانان برای درمان جراحات غیرتهدیدکننده حیات به بیمارستانی در منطقه نورفولک منتقل شد.

این حادثه حدود ساعت ۱۸:۱۸ به وقت محلی (۲۲:۱۸ به وقت گرینویچ) و در حالی رخ داد که این ناو هواپیمابر از کلاس «نیمیتز» مشغول انجام عملیات بازیابی و فرود هواپیما‌ها بود.

منبع: آناتولی