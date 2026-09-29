باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی حیدری، معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام کرد: در شش ماه نخست سال جاری، بیش از ۲۷۰ طرح سرمایه‌گذاری خارجی تصویب و مجوز سرمایه‌گذاری برای آنها صادر شده است.

وی با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی ناجوانمردانه علیه کشور، این آمار را در مقایسه با سال‌های گذشته مناسب ارزیابی کرد و گفت: تعداد درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی زیاد است و طبیعتاً هرچه فضای کشور مناسب‌تر شود، پروژه‌های بزرگ‌تر و سرمایه‌گذاری جدی‌تری انجام می‌شود.

حیدری افزود: در برخی موارد حتی افزایش قابل توجهی داشته‌ایم و در بخش جذب سرمایه، تقریباً به اندازه سال گذشته ثبت سرمایه انجام شده است.

وی همچنین اعلام کرد: سال گذشته حدود ۱۷ میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی ثبت شد که یک رکورد در این حوزه بود.

رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری در ادامه با اشاره به حوزه تأمین مالی خارجی (فاینانس) گفت: در این بخش نیز اعداد و ارقام مناسبی از کشور‌های مختلف انجام شده و پروژه‌های جدی‌تری در دستور کار قرار دارد.

منبع: شادا