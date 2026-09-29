توزیع بیش از ۸۰ هزار تن کود شیمیایی بین کشاورزان خوزستان و تدارک کشت پاییزه

باشگاه خبرنگاران جوان- سیدعلی موسوی با اشاره به وظایف رسالتی این شرکت در تأمین، توزیع و تدارک کودهای شیمیایی اظهار کرد: در سال جاری تاکنون بیش از ۸۰ هزار تن انواع کودهای شیمیایی بین کشاورزان برای محصولات تابستانه توزیع شد و برای کشت محصولات پاییزه نیز تدارک لازم انجام شده است.

‌وی افزود: هماهنگی‌های لازم در رابطه با خرید از پتروشیمی و همچنین با معاونت تولیدات گیاهی جهت توزیع شهرستانی و برش شهرستانی صورت گرفت و تفاهمات متعددی با شبکه کارگزاران خصوصی و تعاونی برای خرید و توزیع شهرستانی و دهستانی انجام شد.

سید علی موسوی تصریح کرد: از لحاظ ذخیره‌سازی نیز در حد مطلوب اقدام شد؛ به‌ویژه با توجه به روزهایی که ناترازی انرژی، تولید پتروشیمی را با مشکل مواجه می‌کند، ذخیره‌سازی لازم صورت گرفت تا کشاورزان بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای به استقبال کشت محصولات پاییزه بروند.

منبع: جهادکشاورزی