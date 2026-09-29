یکی از دستورکارهای امروز مجلس سوال از از وزیر راه و شهرسازی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - یکصدونودویکمین صحن علنی مجلس شورای اسلامی که به‌صورت مجازی برگزار می‌شود امروز (سه‌شنبه، ۷ مهر) با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

سوال آقای عبدالجلال ایری نماینده محترم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم از وزیر محترم راه و شهرسازی

گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و صنایع و معادن به ترتیب در مورد:۱- سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی از کسب و کار‌های آسیب دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی با تاکید بر ظرفیت‌های پیش بینی شده در تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال بودجه‌های سنواتی و قانون تامین مالی۲- بازسازی، جبران خسارات و بازگشت به تولید واحد‌های تولیدی آسیب دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی۳- ارزیابی روند بازیابی و تقویت توان تولیدی بخش‌های صنعت، معدن، پتروشیمی و کسب و کار‌های اینترنتی آسیب دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی

 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (۵-۴) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

 بررسی تقاضای یک فوریت در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۵) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ نیز در دستور روز جاری قرار دارد.

برچسب ها: وزیر راه و شهرسازی ، نمایندگان مجلس ، مقابله با نفوذ
خبرهای مرتبط
وزیر راه در مجلس:
اجرای مسکن حمایتی بدون بدون پشتیبانی نظام بانکی امکان‌پذیر نیست
قانع شدن مجلس از توضیحات وزیر راه و شهرسازی درخصوص مسکن
قالیباف در نطق پیش از دستور:
افزایش مبلغ کالابرگ یک اولویت فوری است/ هر اقدامی علیه ایران پاسخ پشیمان‌کننده‌ای دارد
قالیباف: شهید نصرالله، مقاومت را از یک گروه چریکی، به دکترین بازدارنده تبدیل کرد
عزیزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
خواسته‌های ترامپ هیچ مشروعیتی ندارد/ برای هر اقدامی آمادگی کامل داریم
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
انتخابات شورا‌ها تا ۱۵ آبان برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۷ مهر
فواد ایزدی: هر امتیازی بدهیم، تحریم‌ها برداشته نمی‌شود
عراقچی با دبیرکل سازمان ملل دیدار و گفت‌و‌گو کرد
دیدار رئیس گروه ریش‌سفیدان بین‌المللی با وزیر امور خارجه
سید عباس عراقچی: امروز با قطری‌ها روی ایده‌هایی بحث کردیم/ پاسخ آمریکا به ما منتقل خواهد شد
خواسته‌های ترامپ هیچ مشروعیتی ندارد/ برای هر اقدامی آمادگی کامل داریم
دیدار وزرای امور خارجه ایران و سریلانکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
پاسخ نماینده ایران به اتهامات وزیر خارجه کانادا
افزایش مبلغ کالابرگ یک اولویت فوری است/ هر اقدامی علیه ایران پاسخ پشیمان‌کننده‌ای دارد
مهاجرانی: مبلغ کالابرگ حتما افزایش می‌یابد/ برنامه‌ای برای افزایش حقوق کارکنان دولت نداریم
آخرین اخبار
سخنگوی سپاه پاسداران: درگیری‌ها شکل دیگری پیدا بکند، سلاح‌های جدیدی به میدان خواهیم آورد
طعنه امیر سیاری به ترامپ: هر کس فکر می‌کند ما توان دفاع از خودمان را نداریم، امتحان آن مجانی است + فیلم
مهاجرانی: مبلغ کالابرگ حتما افزایش می‌یابد/ برنامه‌ای برای افزایش حقوق کارکنان دولت نداریم
غریب آبادی: امارات باید به واقعیت‌های تاریخی و حقوقی منطقه پایبند باشد
اجرای مسکن حمایتی بدون بدون پشتیبانی نظام بانکی امکان‌پذیر نیست
قانع شدن مجلس از توضیحات وزیر راه و شهرسازی درخصوص مسکن
عراقچی نیویورک را ترک کرد
افزایش مبلغ کالابرگ یک اولویت فوری است/ هر اقدامی علیه ایران پاسخ پشیمان‌کننده‌ای دارد
سوال از از وزیر راه و شهرسازی در دستورکار امروز مجلس
پاسخ نماینده ایران به اتهامات وزیر خارجه کانادا
پاسخ ایران به گزافه گویی نماینده امارات: حاکمیت ما بر جزایر سه‌گانه قابل مذاکره نیست
فواد ایزدی: هر امتیازی بدهیم، تحریم‌ها برداشته نمی‌شود
سید عباس عراقچی: امروز با قطری‌ها روی ایده‌هایی بحث کردیم/ پاسخ آمریکا به ما منتقل خواهد شد
خواسته‌های ترامپ هیچ مشروعیتی ندارد/ برای هر اقدامی آمادگی کامل داریم
صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۷ مهر
دیدار وزرای امور خارجه ایران و سریلانکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
دیدار رئیس گروه ریش‌سفیدان بین‌المللی با وزیر امور خارجه
عراقچی با دبیرکل سازمان ملل دیدار و گفت‌و‌گو کرد
دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه مالی
بقائی: مدت زمان حضور عراقچی در نیویورک تمدید نشده است
سرلشکر عبداللهی: ایران و رزمندگان مقاومت به هر تهدیدی پاسخ ویرانگر می‌دهند
سردار ابن الرضا: امروز باید روحیه دفاع مقدس در همه عرصه‌های کشور استمرار پیدا کند
قالیباف: شهید نصرالله، مقاومت را از یک گروه چریکی، به دکترین بازدارنده تبدیل کرد
عارف: اقتصاد دیجیتال یکی از مزیت‌های ایران است؛ باید به جایگاه اول منطقه برسیم
مخبر: شهادت فرماندهان نتوانست مسیر مقاومت را متوقف کند
رئیس‌جمهور سه عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی را منصوب کرد
دستور یک‌هفته‌ای عارف برای تدوین بسته جامع تأمین منابع یارانه‌ها
رهبر انقلاب: بر اساس محاسبات الهی، ایران قدرت اوّل جهان است
بازدید فرمانده قرارگاه مشترک خاتم از مرکز آموزش‌های تخصصی پدافند هوایی صاحب‌الزمان (عج)