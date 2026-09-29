یکی از دستورکارهای امروز مجلس سوال از از وزیر راه و شهرسازی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - یکصدونودویکمین صحن علنی مجلس شورای اسلامی که به‌صورت مجازی برگزار می‌شود امروز (سه‌شنبه، ۷ مهر) با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

سوال آقای عبدالجلال ایری نماینده محترم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم از وزیر محترم راه و شهرسازی

گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و صنایع و معادن به ترتیب در مورد:۱- سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی از کسب و کار‌های آسیب دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی با تاکید بر ظرفیت‌های پیش بینی شده در تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال بودجه‌های سنواتی و قانون تامین مالی۲- بازسازی، جبران خسارات و بازگشت به تولید واحد‌های تولیدی آسیب دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی۳- ارزیابی روند بازیابی و تقویت توان تولیدی بخش‌های صنعت، معدن، پتروشیمی و کسب و کار‌های اینترنتی آسیب دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (۵-۴) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

بررسی تقاضای یک فوریت در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۵) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ نیز در دستور روز جاری قرار دارد.