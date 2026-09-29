باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه کره شمالی در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری مرکزی کره منتشر شد، موافقت آمدیکا با ساخت اولین زیردریایی هسته‌ای کره جنوبی را «تحولی خطرناک» توصیف کرد که «بی‌ثباتی سیاسی و نظامی» را در منطقه آسیا و اقیانوسیه افزایش می‌دهد.

این وزارتخانه این تأیید را به عنوان مدرک دیگری از اشاعه فناوری هسته‌ای توسط واشنگتن از طریق توافق آکوس دانست و آن را به دنبال کردن سیاست «تسلیحات هسته‌ای افراطی» که منجر به «فروپاشی نظام هسته‌ای بین‌المللی» شده است، متهم کرد.

کره جنوبی قصد دارد زیردریایی خود را تا اواسط دهه ۲۰۳۰ به آب بیندازد، که بخشی از برنامه‌ای است که می‌گوید برای مقابله با تهدیدات هسته‌ای و موشکی از سوی زیردریایی‌های کره شمالی در نظر گرفته شده است.

توافق بر سر طرح سئول برای ساخت زیردریایی هسته‌ای با واشنگتن، بخشی از یک توافق تجاری بود که سال گذشته بین دو کشور متحد منعقد شد.

منبع: المیادین