باشگاه خبرنگاران جوان- لاله نیرومند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان از آغاز رسمی عملیات برداشت خرما در نخلستان‌های شهرستان بهبهان خبر داد و اظهار کرد: نخلستان‌های سرسبز بهبهان این روزها نماد روشن امید، آبادانی و توسعه در جنوب شرق استان هستند که با به ثمر نشستن ارقام تجاری و صادراتی می‌توانند اقتصاد استان را متحول کنند و ارزآوری پایداری را به ارمغان بیاورند.

وی با اشاره به سطح زیر کشت خرما در این شهرستان افزود: بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت خرما اختصاص یافته است و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۷ هزار تن خرما از نخلستان‌های شهرستان برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان ادامه داد: نخلستان‌های بهبهان طیف گسترده‌ای از ارقام ارزشمند را در خود جای داده‌اند و ارقامی نظیر کبکاب، زاهدی، پیارم، مجول، دهدارمرادی، خاصویی، حاج محمدی و برحی هر کدام با ویژگی‌های خاص خود، جایگاه ویژه‌ای در بازار دارند.

‌نیرومند تصریح کرد: با شروع فصل برداشت، جنب‌وجوش نخلداران در میان باغ‌ها نوید روزهای پربار و پررونق را می‌دهد و توسعه کشت ارقام تجاری و صادراتی، مسیر تحول اقتصادی منطقه را هموارتر می‌کند.