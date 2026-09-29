بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - داگلاس مک گریگور، مشاور سابق پنتاگون گفت: در نهایت، شاهد خواهیم بود که مردم مجبور میشوند همه چیز را سهمیهبندی کنند، زیرا در تأمین مواد غذایی با مشکل مواجه خواهیم شد. چون سیستم حملونقل دیگر بهدرستی کار نمیکند.
ما ورشکستهایم، رشد اقتصادی نداریم، نمیتوانیم با رشد اقتصادی از این وضعیت خارج شویم. هیچکس هم نمیخواهد با افزایش مالیات از آن خارج شود. هیچکس به کشاورزان و دامدارانی که در آستانه ورشکستگی قرار دارند توجه نمیکند، زیرا یا توان خرید کود را ندارند یا اساساً نمیتوانند آن را تهیه کنند. میتوانیم همینطور این فهرست را ادامه دهیم.