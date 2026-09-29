علیرضا نصیری در وزنه برداری چهارم شد

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های دسته ۱۱۰ کیلوگرم وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا با کسب رتبه چهارم علیرضا نصیری به پایان رسید. نصیری در حرکت یک‌ضرب ابتدا وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کرد، اما در دو تلاش بعدی برای ثبت ۱۸۵ کیلوگرم ناکام ماند و در این بخش پنجم شد.

ملی‌پوش ایران در دوضرب نیز کار خود را با مهار موفق ۲۲۳ کیلوگرم آغاز کرد، اما در دو تلاش بعدی برای مهار ۲۳۱ کیلوگرم موفق نبود و در این بخش در جایگاه چهارم قرار گرفت. نصیری در مجموع با ثبت ۴۰۳ کیلوگرم به مقام چهارم دسته ۱۱۰ کیلوگرم بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا رسید.

برچسب ها: فدراسیون وزنه برداری ، بازی‌های آسیایی
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