رئیس حوزه قضایی شهرستان جازموریان از رهایی یک فرد ۶۲ ساله که در سوم مهرماه هنگام انجام امور دامداری در شهرستان کهنوج به گروگان گرفته شده بود، با پیگیری دستگاه قضایی و همکاری نیرو‌های نظامی و معتمدان محلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ رئیس حوزه قضایی شهرستان جازموریان از رهایی یک فرد ۶۲ ساله که در سوم مهرماه هنگام انجام امور دامداری در شهرستان کهنوج به گروگان گرفته شده بود، با پیگیری دستگاه قضایی و همکاری نیرو‌های نظامی و معتمدان محلی خبر داد.

مصیب تلاتوف اظهار کرد: پس از وقوع این گروگان‌گیری، موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت و با همکاری گردان ۱۱۵ امام جواد (ع) زهکلوت و بهره‌گیری از ظرفیت ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و مصلحین، اقدامات لازم برای آزادی این فرد انجام شد.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی، زمینه رهایی گروگان فراهم شد و این فرد پس از آزادی به آغوش خانواده بازگشت.

رئیس حوزه قضایی جازموریان با قدردانی از همکاری نیرو‌های نظامی، ریش‌سفیدان، معتمدان و مصلحین، گفت: استفاده از ظرفیت بزرگان و معتمدان محلی در کنار اقدامات قانونی و قضایی می‌تواند در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مسائل و تقویت امنیت و آرامش جامعه مؤثر باشد.

تلاتوف تأکید کرد: دستگاه قضایی در راستای حفظ امنیت و صیانت از حقوق شهروندان، موضوعات مرتبط با جرائم و امنیت عمومی را با جدیت پیگیری می‌کند و از ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی برای حل مسائل و تأمین امنیت مردم بهره خواهد گرفت.

برچسب ها: جازموریان ، گروگان
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