باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون اعلام کرد که قراردادی به ارزش ۵۷۲ میلیون دلار به شرکت فناوری امینتوم (Amintome Technology) برای توسعه سیستمی جهت شناسایی حملات فضایی و هشدار حملات موشکی اعطا کرده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «شرکت فناوری امینتوم، واقع در تولا، تنسی، قراردادی به ارزش ۵۷۲.۳ میلیون دلار برای برنامه یکپارچه هشدار تاکتیکی، ارزیابی حمله و پشتیبانی فضایی دریافت کرد.»

این بیانیه می‌افزاید: «این قرارداد خدمات عملیاتی، نگهداری و پایداری را برای سامانه یکپارچه هشدار تاکتیکی و ارزیابی حمله، سامانه‌های فرماندهی و کنترل فضایی موجود و سامانه‌ها و ابزار‌های پشتیبانی مرتبط فراهم می‌کند.»

قرار است این کار در پایگاه نیروی فضایی پترسون در کلرادو انجام شود و انتظار می‌رود تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۳۳ به پایان برسد.

پیش از نیز پنتاگون قراردادی به ارزش بیش از ۲۲ میلیون دلار به شرکت لاکهید مارتین اسپیس اعطا کرده بود تا مرحله دوم آزمایش‌های توسعه شبکه داده فضایی را انجام دهد.

در بیانیه‌ای که توسط پنتاگون منتشر شد، آمده است: «به شرکت لاکهید مارتین اسپیس، مستقر در لیتلتون، کلرادو، یک اصلاحیه قرارداد با هزینه ثابت و اضافه بها به شماره 'B۰۰۰۰۷' به مبلغ ۲۲,۰۲۱,۲۶۲ دلار برای برنامه آزمایش‌های شبکه‌های داده فضایی فاز دوم اعطا شده است.»

تروی ماینکه، وزیر نیروی هوایی آمریکا، در کنفرانس قدرت هوایی، فضایی و سایبری تأکید کرد که این سلاح برای محافظت از نیرو‌های آمریکایی در برابر «تهدید‌های در حال تحول» ضروری است.

منبع: اسپوتنیک