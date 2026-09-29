باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا، از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، و جمهوری‌خواهان سنا به دلیل طولانی شدن جنگ ایران انتقاد کرد.

شومر در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «یادتان هست ترامپ می‌گفت جنگ او در ایران فقط چهار تا پنج هفته طول خواهد کشید؟ اکنون وارد ماه هشتم شده‌ایم و مردم آمریکا و نیرو‌های ما بهای آن را می‌پردازند.»

وی افزود: «هفته گذشته، جمهوری‌خواهان سنا فرصت داشتند به پایان دادن به این جنگ غیرقانونی رأی دهند، اما در عوض به ادامه آن رأی دادند.»

سنای آمریکا هفته گذشته با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۹ رأی مخالف، قطعنامه‌ای را که خواستار پایان جنگ با ایران بود، رد کرد.

رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا پیشتر نیز با انتقاد از جنگ علیه ایران، گفت این جنگ نیرو‌های آمریکایی را به خطر انداخته و قیمت سوخت و بی‌ثباتی را افزایش داده است.

همچنین روزنامه «واشنگتن‌پست» در یادداشتی به قلم «مکس بوت» با بررسی پیامد‌های جنگ اخیر آمریکا با ایران، نسبت به آسیب‌پذیری فزاینده پایگاه‌های نظامی آمریکا در برابر حملات موشکی و پهپادی هشدار داد و نوشت تجربه این جنگ می‌تواند زنگ خطری جدی برای هرگونه درگیری احتمالی آمریکا با چین باشد.

منبع: هیل