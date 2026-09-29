مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: پرواز‌های نجف همچنان متوقف است و هیچ برنامه پروازی از سوی شرکت‌های هواپیمایی به ما داده نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رامین کاشف‌آذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، با اشاره به آخرین وضعیت پروازهای خارجی از این فرودگاه گفت: هیچ برنامه پروازی از سوی شرکت‌های هواپیمایی برای انجام پروازهای نجف و عراق به ما داده نشده است‌.

وی با بیان اینکه برنامه پروازی مربوط به ازسرگیری پروازهای عراق در حال پیگیری است، اظهار کرد: در حال حاضر تمامی پروازهای عراق از جمله نجف و بغداد متوقف است و فعلا برنامه پروازی نداریم.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) همچنین درباره وضعیت پروازهای ترکیه و شایعات مطرح‌شده درباره لغو این پروازها گفت: پروازهای ترکیه همچنان برقرار است و برنامه‌ای برای لغو این پروازها اعلام نشده است.

کاشف‌آذر در ادامه با اشاره به گستره مقاصد پروازی فرودگاه امام خمینی(ره) گفت: در حال حاضر به حدود ۳۰ کشور مقصد پروازی داریم.

وی تأکید کرد: آخرین آمار مربوط به نشست و برخاست پروازها در فرودگاه امام خمینی(ره) نیز در حال پایش است و ۶۰ سورتی پرواز از این فرودگاه روزانه انجام می‌شود. 

برچسب ها: فرودگاه ، پرواز
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