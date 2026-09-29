باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه برمکی در دیدار نیمه‌نهایی وزن ۸۷+کیلوگرم به مصاف شی لیو لی‌لینگ از چین تایپه رفت، نتیجه را ۵ بر صفر واگذار و صاحب مدال برنز شد.

مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و محمدرضا عابدی محزون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، با حضور در مجموعه ورزشی هنرهای رزمی آیچی، از نزدیک شاهد عملکرد ملی‌پوشان کشورمان هستند.

پیش از این رامین احمد زاده نیز در این رشته موفق به کسب مدال نقره شده بود.